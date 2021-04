SPi Global cambia de nombre a Straive; lanza una nueva identidad de marca más audaz y joven

A lo largo de los años, la compañía se ha establecido como un socio líder en soluciones de e-learning para proveedores online K-12 y de educación superior, como un proveedor especializado de soluciones para la información empresarial y plataformas financieras de primer nivel, y como el proveedor líder de servicios de contenido para editores de investigación y educación. Con la adquisición de LearningMate en 2020, Straive cuenta hoy con una sólida cartera integral que abarca generación de contenido, plataformas tecnológicas y entrega para el espacio Ed-Tech. Straive también reconoce el potencial no explotado de los datos no estructurados en todas las industrias. En línea con eso, Ed-Tech, Data Solutions, Research and Education Content Services formarían los pilares fundamentales de la visión a largo plazo de la empresa.