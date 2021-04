SPi Global change de nom pour devenir Straive et lance une nouvelle identité de marque plus audacieuse et plus jeune

Au fil des ans, la société s'est imposée comme un partenaire de premier plan en matière de solutions d'apprentissage en ligne pour les prestataires de services de la maternelle à la terminale et de l'enseignement supérieur, comme un fournisseur de solutions spécialisées pour les principales plateformes d'information commerciale et financière, et comme le principal fournisseur de services de contenu pour les éditeurs de recherche et d'éducation. Avec l'acquisition de LearningMate en 2020, Straive dispose aujourd'hui d'un solide portefeuille complet comprenant la génération de contenu, les plateformes technologiques et la diffusion pour l'espace de technologies de l'éducation. Straive reconnaît également le potentiel inexploité des données non structurées dans tous les secteurs. Dans cette optique, les technologies de l'éducation, les solutions de données et les services de contenu éducatif et de recherche constitueront les principaux piliers de la vision à long terme de l'entreprise.

Le changement de marque est un amalgame de plusieurs changements stratégiques et progressifs de l'identité visuelle de l'entreprise, notamment une nouvelle couleur de marque, un nouveau logo, un site web et des canaux sociaux modernisés. Le nom Straive reflète l'importance accrue accordée par l'entreprise aux solutions basées sur l'intelligence artificielle et signifie que l'entreprise s'efforce d'améliorer continuellement la valeur qu'elle apporte à ses clients, à ses employés et à la communauté. Le nouveau logo de la marque représente l'engagement de Straive à exploiter le pouvoir de l'information par le biais de « Connecting the Dots ». Le look revisité, avec l'orange comme nouvelle couleur de marque, représente la vague d'innovation et d'excellence que la société apporte à ses clients estimés dans les domaines de la recherche, de l'éducation, des technologies de l'éducation, de la finance, de l'immobilier, de l'ESG, de la logistique, etc.

Ratan Datta, président et directeur général de Straive (anciennement connu sous le nom de SPi Global), a déclaré : « Au fil des ans, nous avons connu une croissance, une expansion et une évolution constantes. Dans le prolongement de cette démarche, nous sommes ravis de lancer notre nouvelle marque et notre nouvelle identité visuelle. Ce changement de marque est notre promesse de continuer à évoluer dans notre quête pour accroître nos connaissances pour résoudre les problèmes cruciaux de notre époque. »

La société a également lancé un nouveau film de marque et un microsite pour marquer le rafraîchissement de la marque.

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive (anciennement connu sous le nom de SPi Global) est une entreprise de technologie de contenu leader sur le marché qui fournit des services de données, une expertise en la matière (SME) et des solutions technologiques dans plusieurs domaines tels que le contenu de la recherche, l'apprentissage en ligne et l'éducation et les fournisseurs de données et d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multi-géographiques réparties stratégiquement dans huit pays : les Philippines, l'Inde, les États-Unis, la Chine, le Nicaragua, le Vietnam, le Royaume-Uni et le siège de la société à Singapour. En août 2017, Partners Group, le gestionnaire mondial d'investissements sur les marchés privés, a investi dans SPi Global pour le compte de ses clients.

Pour les questions relatives aux médias, veuillez contacter

Kshitiz Ahuja

Chef de file - Marque et relations publiques

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1486325/Straive.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1486326/Straive_Logo.jpg

SOURCE Straive