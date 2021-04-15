SPi Global меняет название бренда на Straive, представляясь в новом и более смелом образе

На протяжении многих лет компания укрепляла свои позиции как один из ведущих партнеров по разработке комплексных решений в сфере электронного обучения для провайдеров сетевых услуг среднего (K-12) и высшего образования, как поставщик специализированных решений для ведущих бизнес-информационных и финансовых платформ, а также как ведущий поставщик контентных услуг для информационно-аналитических и образовательных изданий. Благодаря приобретению LearningMate в 2020 году на сегодняшний день компания Straive имеет надежный многопрофильный портфель, охватывающий подготовку контента, технологические платформы и предоставление услуг для образовательно-технологической сферы. Кроме того, Straive имеет нереализованный потенциал в сфере обработки неструктурированных данных по различным отраслям. Таким образом, основу долгосрочной концепции компании будут составлять образовательно-технологическая сфера (Ed-Tech), технологии обработки данных, информационно-аналитические услуги и услуги подготовки образовательного контента.

Ребрендинг компании заключается в органичной реализации совокупности стратегических и постепенных изменений в фирменном стиле компании, включая новый фирменный цвет, логотип, обновленный веб-сайт и страницы в социальных сетях. Название Straive заключает в себе повышенное внимание компании к разработке комплексных решений на основе искусственного интеллекта, а также символизирует ее неустанные усилия, направленные на непрерывное повышение ценности компании для своих клиентов, сотрудников и общества в целом. Новый логотип бренда отражает твердое намерение компании Straive раскрыть силу информации посредством сбора данных из разных источников в одном месте. Обновленный облик с использованием оранжевого оттенка в качестве нового фирменного цвета олицетворяет собой атмосферу новаторства и совершенства, которую компания привносит своим уважаемым клиентам в сферах научных исследований, образования, образовательных технологий, финансов, недвижимости, ESG, логистики и др.

Президент и генеральный директор компании Straive (ранее известной как SPi Global) Ратан Датта (Ratan Datta) заявил следующее: «На протяжении многих лет мы не сворачиваем с пути роста, расширения и развития. Теперь мы с радостью дополняем все это своим новым брендом и его образом. Этот ребрендинг проводится во исполнение нашего обещания продолжить свое развитие в стремлении к повышению уровня знаний для решения важнейших проблем нашего времени».

Кроме того, компания выпустила новый фирменный ролик и микросайт, символизирующие обновление бренда.

Информация о компании Straive (бывш. SPi Global)

Компания Straive (ранее известная как SPi Global) занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания и опыт в предметной области (SME) и комплексные технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в восьми странах: Филиппины, Индия, США, Китай, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где располагается ее штаб-квартира. В августе 2017 года инвестиционная управляющая компания Partners Group, действующая на международных рынках частного капитала, инвестировала средства в SPi Global от имени своих клиентов.

Контакты для прессы:

Kshitiz Ahuja (Кшитиц Ахуджа)

Руководитель отдела развития бренда и общественных связей

[email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1486325/Straive.jpg

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1486326/Straive_Logo.jpg

SOURCE Straive