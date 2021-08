Spiele-Apps punkten auf AppGallery während der Global Game Fest-Kampagne

Das Game Fest generierte nicht nur fast eine Milliarde an globaler PR-Reichweite für die Partner, sondern auch mehr als 600 Millionen digitale Impressionen für die Titel und einen Anstieg der durchschnittlichen täglichen Downloads um 90 %. Die Ergebnisse zeigen, dass die durchschnittliche Zahl der täglichen Downloads sowohl während der Kampagne als auch in den sechs Wochen nach der Kampagne im Vergleich zu den Zahlen vor der Kampagne gestiegen ist.

Asphalt 9 (von Gameloft): In Mexiko stieg die Zahl der Downloads von Asphalt 9 während der Kampagne um 93 %, wobei die täglichen Downloads nach der Kampagne im Vergleich zu den Daten vor der Kampagne um 137 % anstiegen.

In Mexiko stieg die Zahl der Downloads von Asphalt 9 während der Kampagne um 93 %, wobei die täglichen Downloads nach der Kampagne im Vergleich zu den Daten vor der Kampagne um 137 % anstiegen. State of Survival (von KingsGroup Holdings): In Frankreich verzeichnete State of Survival während des Game Festes einen Anstieg der Gesamt-Downloads um 383 %, wobei die täglichen Downloads nach der Kampagne im Vergleich zu den Zahlen vor der Kampagne um 155 % anstiegen.

In Frankreich verzeichnete State of Survival während des Game Festes einen Anstieg der Gesamt-Downloads um 383 %, wobei die täglichen Downloads nach der Kampagne im Vergleich zu den Zahlen vor der Kampagne um 155 % anstiegen. Standoff 2 (von Axlebolt): In Italien stieg die Zahl der Downloads von Standoff 2 während der Kampagne um 141 % und blieb nach der Kampagne um 15 % höher als vor der Kampagne.

In Italien stieg die Zahl der Downloads von Standoff 2 während der Kampagne um 141 % und blieb nach der Kampagne um 15 % höher als vor der Kampagne. Summoners War (von Com2us): Auf den Philippinen verzeichnete Summoners War während der Kampagne einen Anstieg der Gesamt-Downloads um 171 % und nach der Kampagne einen Anstieg der täglichen Downloads um 9 % im Vergleich zu den Werten vor der Kampagne.

Auf den Philippinen verzeichnete Summoners War während der Kampagne einen Anstieg der Gesamt-Downloads um 171 % und nach der Kampagne einen Anstieg der täglichen Downloads um 9 % im Vergleich zu den Werten vor der Kampagne. Pascal's Wager (von Giant Network): In Russland verzeichnete Pascal's Wager während der Kampagne einen Anstieg der Gesamt-Downloads um 340 %, wobei die täglichen Downloads nach der Kampagne im Vergleich zu den Daten vor der Kampagne um 92 % zunahmen.

Der Start von Game Fest zeigt das Engagement von AppGallery für den Erfolg seiner Partner und stärkt seine Position als Plattform, die den Entwicklern eine umfassende Unterstützung bietet. Zu dieser Unterstützung gehört die Bereitstellung individueller, lokal zugeschnittener Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Geschäftsentwicklung und Wachstumsmarketing, um den Erfolg des Unternehmens auf der Plattform zu maximieren.

Ilya Fedotov, Head of Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei CBG, fügte hinzu: „AppGallery will der endgültige App-Marktplatz sein, der den Verbrauchern mehr Auswahl bietet und Entwicklern die innovative Technologie zur Verfügung stellt, die sie brauchen, um sich neue Möglichkeiten vorstellen zu können. Ermutigt durch die überwältigend positiven Ergebnisse des Game Festes werden wir auch weiterhin mit den Entwicklern zusammenarbeiten, um ihnen neue, kreative Möglichkeiten zu bieten, ihre Spiele zu bewerben und den Huawei-Kunden mehr Spielmöglichkeiten als je zuvor zu bieten."

Informationen zu AppGallery - Ein globaler Top-3-App-Marktplatz

AppGallery ist ein globaler Top-3-Marktplatz für Apps und bietet eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien und mehr. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 550 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei ist Partnerschaften mit 4,5 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt eingegangen, und der weltweite App-Vertrieb über AppGallery hat bis Ende 2020 384,4 Milliarden erreicht.

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Game Fest eBook herunter: https://appg.al/gamefest_ebook

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589762/GameFest.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei