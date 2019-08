Spiele unterwegs streamen: Vodafone und Hatch starten Cloud Gaming App

Hatch Cloud Gaming ist für das 5G-Netz optimiert und streamt über 100 Spiele

ESPOO, Finnland, 21. August 2019 /PRNewswire/ -- Streaming von Filmen, Serien und Musik hat sich längst durchgesetzt. Jetzt wandern auch Spiele in die Cloud. Die Partner Vodafone und Hatch starten in Deutschland den ersten mobilen Streaming-Dienst, optimiert für das 5G-Netz. Die App Hatch Cloud Gaming ist ab sofort im Google Play Store verfügbar. Android-Nutzer haben Zugriff auf mehr als 100 Spiele in der Hatch Premium-Version. Darunter die bekannten Bestseller wie Angry Birds, Monument Valley, Beach Buggy Racing sowie Crashlands und zudem exklusive Hatch Originals wie Arkanoid Rising. Neben dem 5G-Netz, welches Vodafone als erster Betreiber im deutschen Mobilfunknetz gestartet hat, kann die App ebenfalls im LTE-Netz oder im heimischen WLAN genutzt werden.

Aus Leihen, Kaufen und Downloaden wird Streaming

"Wir bringen Gaming in die Cloud - und machen das Spielen so einfach und unkompliziert. Aus Leihen, Kaufen und Downloaden wird Streaming. Mit dem Smartphone überall und an jedem Ort", so Vodafone CEO Hannes Ametsreiter. "Mit 5G wird das Streaming von Grafik-intensiven Spielen noch hochwertiger. Im Multiplayer-Bereich verbessern die geringen Latenzzeiten von 5G das Spielerlebnis erheblich." Vodafone und Hatch bringen den Spiele-Streaming-Dienst jetzt nach Deutschland. Kunden von Vodafone können die App Hatch Cloud Gaming ab sofort im Google Play Store herunterladen.

"Wir freuen uns sehr, Hatch den Kunden von Vodafone Deutschland zugänglich zu machen. Dies ist ein weiterer Meilenstein für Hatch als Unternehmen, nachdem die App zusammen mit Vodafone bereits in Großbritannien und anderen Regionen Europas gestartet ist", so Juhani Honkala, Gründer und CEO von Hatch Entertainment. "Die Partnerschaft mit einem globalen Betreiber wie Vodafone, führend in der Verbreitung der 5G-Technologie, ist für Hatch von besonderer Bedeutung. Wir können es kaum erwarten, den Spielern in Deutschland den weltweit ersten Cloud-basierten Mobile- Games-Streaming-Service zu ermöglichen und so das Spielerlebnis auf dem Smartphone zu revolutionieren. Wir sind uns sicher, dass Hatch die Herzen der Gaming-Community höher schlagen lassen wird."

Exklusive 5G-Partnerschaft von Vodafone und Hatch

Vodafone Kunden können den 5G-Spiele-Streaming-Dienst in den ersten drei Monaten kostenlos nutzen. Anschließend kostet der Dienst 6,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Die App vereint mehr als 100 bekannte Spiele. Diese müssen vor dem Spielen nicht einzeln heruntergeladen werden. Den Nutzern stehen alle Spiele in der Cloud zur Verfügung. Hatch Premium-Abonnenten können sich darüber hinaus mit Freunden verbinden, Live-Ranglisten verfolgen und an Live-Turnieren teilnehmen. Hatch Premium schließt ebenfalls den Service Hatch Kids ein, einen separaten und sicheren Bereich für kindgerechte Inhalte zum Spielen, Gestalten und Lernen.

Vor allem grafikintensive Spiele erfordern für ein ruckelfreies Streaming hohe Bandbreiten. LTE liefert diese schon heute an vielen Standorten. 5G wird die Bandbreiten und Mobilfunkkapazitäten weiter erhöhen und eignet sich so optimal für den Spiele-Streaming-Dienst. Vor allem im Multiplayer-Bereich, wenn mehrere Gamer an verschiedenen Standorten online gegen- oder miteinander spielen, ist die Datenübertragung in Echtzeit wichtig. 5G wird diesen Spielfluss optimieren.

Das erste 5G-Handy-Netz in Deutschland ist gestartet

Vodafone hat im Juli das erste 5G-Handy-Netz in Deutschland gestartet. An 25 Standorten funken 60 Antennen bereits im neuen 5G-Netz, das Kunden mit einer flexiblen 5G-Option und mit dem entsprechenden Smartphone nutzen können. In diesem Monat verdoppelt Vodafone die Anzahl der 5G-Standorte in Deutschland. Im Jahr 2020 will Vodafone 10 Millionen Menschen mit 5G erreichen. Ende des Jahres 2021 sollen rund 20 Millionen Menschen Zugang zum 5G-Netz haben.

Pressematerial gibt es unter folgendem Link: https://msm.download/Hatch

Weitere Informationen zu Hatch Cloud Gaming gibt es auf der offiziellen Webseite.

ÜBER HATCH ENTERTAINMENT LTD

Hatch Entertainment wurde 2016 in Helsinki, Finnland, als Tochtergesellschaft von Rovio Entertainment gegründet. Hatch verändert die Art und Weise, wie Videospiele gespielt werden. Hatch Cloud Gaming bietet Spielern einen Platz, um spielerisch neue soziale Erfahrungen zu machen - als erste App, die Spiele genauso einfach wie Filme und Musik streamt. Hatch Cloud Gaming ist optimiert für 5G und bietet eine ständig wachsende Sammlung von Spielen. Es gibt mehr als 100 ausgewählte Spiele zu entdecken, teilen und spielen - wann immer man will. Richtig gelesen! Hatch Cloud Gaming erfordert keinen weiteren Speicherplatz auf dem Smartphone. Hatch Cloud Gaming ist ab sofort erhältlich in Japan, Korea und ausgewählten europäischen Ländern. Weitere Informationen zu Hatch gibt es auf www.playhatch.com.

