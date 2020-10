Spielwarenmesse 2021 Summer Edition: La fecha está fijada

NUREMBERG, Alemania, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Todos los participantes del ramo del juguete esperaban impacientes esta fecha: La próxima edición de la Spielwarenmesse tendrá lugar entre el 20 y el 24 de julio de 2021 en el Recinto Ferial de Núremberg. Debido a la pandemia de Covid-19, el organizador, la empresa Spielwarenmesse eG, ha tenido que retrasar la fecha del mes de enero al verano. Con ello empiezan los preparativos para la Spielwarenmesse 2021 Summer Edition.

„Mi equipo y yo nos alegramos mucho de poder organizar por fin otra vez un evento en vivo, que espera todo el mercado. Las señales son inequívocas", dice Ernst Kick, presidente del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG, y anuncia:

„El concepto se distinguirá naturalmente del evento en invierno y se orientará por las necesidades de los expositores y visitantes en la nueva fecha." Con el transcurso de martes a sábado, la Feria se adapta al deseo de muchos comerciantes y compradores de aprovechar un día más de trabajo. En cuanto a la orientación de contenidos, la industria apoya el proyecto del anfitrión de presentar una oferta inteligente de informaciones y novedades de productos. El negocio de Navidad juega un papel tan importante como la perspectiva al próximo ejercicio.

La Spielwarenmesse eG dará a conocer detalles del concepto en los próximos meses. Como oferta adicional de servicios, la página web www.spielwarenmesse.de y la app de la Spielwarenmesse ofrecen durante todo el año informaciones para el ramo del juguete y se amplían contínuamente.

Información para redacciones: Reproducción gratuita. Disponen de material de imágenes bajo www.spielwarenmesse-eg.de/media. Por favor hágannos llegar un ejemplar de muestra después de la publicación.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder en el mundo Spielwarenmesse® en Núremberg, así como Kids India en Mumbai y la feria Insights-X en Núremberg. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria World of Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia y en Rusia. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La cooperativa participa como socio mayoritario en la empresa de realización de ferias Grand Expo, que organiza la Feria Kids Russia en Moscú. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com

Spielwarenmesse®

El ofertor de servicios de ferias y márketing Spielwarenmesse eG organiza la Spielwarenmesse®, la feria líder internacional para juguetes, hobby y tiempo libre. La feria para el comercio especializado representa una plataforma global de comunicación y pedidos para 2.800 fabricantes nacionales e internacionales. La presentación de novedades y la amplia visión de conjunto del sector ofrecen a aprox. 65.000 compradores y comerciantes especializados de más de 130 países un foro de información valioso para la orientación anual sobre el mercado. Desde 2013, la denominación Spielwarenmesse® está protegida en Alemania también como marca verbal.

Fecha de la Feria: Spielwarenmesse® martes a sábado, 20 – 24 de julio de 2021

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1321058/Spielwarenmesse_eG_Logo.jpg

Related Links

http://www.spielwarenmesse-eg.com



SOURCE Spielwarenmesse eG