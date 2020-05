Spielwarenmesse eG: El Consejo de Administración decide la sucesión en el consejo

Gracias al amplio margen temporal se dan condiciones perfectas para un relevo sin interrupciones. La futura generación de la dirección se hace cargo de una empresa sólida, que Ernst Kick y el Dr. Hans-Juergen Richter han desarrollado y marcado en los últimos años con una orientación acorde con el mercado. Al hacerse cargo de la presidencia del consejo de administración en 2002, Ernst Kick reforzó la cooperativa, amplió el aspecto del liderazgo de la Feria del Juguete en su concepto fundamental y ha impusado la internacionalización. El Dr. Hans-Juergen Richter es responsable desde 2005 básicamente de cuestiones jurídicas y de los socios de la cooperativa.

Los futuros tres miembros del consejo son de la casa. Christian Ulrich, Florian Hess y Jens Pflüger tienen gran experiencia en el campo de la organización de ferias y, como miembros del círculo de la dirección de la Spielwarenmesse eG, han participado en la estrategia seguida hasta el momento y en el desarrollo de proyectos de ferias internacionales. Las competencias están claramente repartidas: Christian Ulrich dirigirá como portavoz del consejo de administración los sectores de Márketing, Prensa y Relaciones Públicas así como Nuevos Campos de Negocios. Florian Hess será responsable de la Organización de Eventos, Distribución y Asuntos Legales. Jens Pflüger se encargará de los sectores de Finanzas, IT, Personal, Digitalización y Relaciones con los Socios.

„Me alegro de poder entregar el año que viene el trabajo del consejo de administración a personas competentes y de gran confianza", dice Ernst Kick. También anima para el relevo en estos tiempos: „El sector de las ferias se enfrenta a desafíos extraordinarios. Como el equipo ha empezado ya antes de Corona a desarrollar formatos alternativos y nosotros acompañamos la fase de transición, soy optimista de que el trío director conducirá a la Spielwarenmesse eG hacia el futuro de manera perfecta."

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder en el mundo Spielwarenmesse® en Núremberg, así como Kids India en Mumbai y la feria Insights-X en Núremberg. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria World of Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia y en Rusia. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La cooperativa participa como socio mayoritario en la empresa de realización de ferias Grand Expo, que organiza la Feria Kids Russia en Moscú. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com

