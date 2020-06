Spielwarenmesse eG enquête sur les répercussions de la crise dans l'industrie et le commerce du monde entier

En dépit des efforts de l'industrie du jouet, cette crise a également eu des conséquences plus inquiétantes. En raison de la situation actuelle, 45,6% des commerçants ont dû annoncer un chômage partiel et 18,6% d'entre eux ont dû licencier des employés. Ce sont autant d'effets de la crise qui sont également ressentis par les fabricants de l'industrie du jouet, eux aussi interrogés. En effet, 52,6% d'entre eux ont déclaré avoir eu recours au chômage partiel, 43,4% au télétravail et 22,7% au licenciement de certains de leurs employés. Parallèlement, les entreprises soutiennent les distributeurs pour qu'ils bénéficient de délais de paiement allongés, de remises, ainsi que pour la création de boutiques en ligne ou la livraison directe aux clients.

Pourtant, la mise en place de telles mesures fait également ressortir les aspects positifs de la crise. Fabricants et distributeurs ont créé de nouveaux moyens de communication avec les clients, mis en place des offres numériques plus rapidement que prévu - ou

les ont découvertes de toute pièce -, développé leurs modèles d'entreprise et d'organisation du temps de travail, amélioré leur gestion de crises internes et renforcé l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise. En conséquence, les interrogés sont relativement optimistes quant au reste de l'année : 25,8% des distributeurs et 32% des fabricants s'attendent à ce que ces nouveaux canaux de vente compensent la baisse du chiffre d'affaires, tandis que respectivement 49,7% et 45,5% d'entre eux comptent sur une reprise de leur activité.

„ Ces résultats reflètent l'état d'esprit actuel de l'industrie du jouet. La crise représente un énorme défi pour le commerce et l'industrie, mais précipite en même temps la mise en œuvre de nouvelles mesures, davantage tournées vers l'avenir ", analyse Ernst Kick, président du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie

du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie et en Russie. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

