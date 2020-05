Spielwarenmesse eG: le renouvellement du directoire

Les conditions optimales pour une transmission sans heurts et sans contrainte de temps sont ainsi réunies. Les dirigeants futurs reprennent une entreprise solide. Ernst Kick et

le Dr. Hans-Juergen Richter ont marqué et développé cette entreprise conformément aux attentes du marché. Dès sa prise de fonction en 2002 Ernst Kick a renforcé en

sa qualité de président du directoire la coopérative, a élargi le concept du salon de référence de la branche et a conforté son caractère international. Le Dr. Hans-Juergen Richter est, quant à lui, responsable depuis 2005 des affaires juridiques et des membres de l'organisation.

La future direction collégiale émane des rangs mêmes de l'organisation. Christian Ulrich, Florian Hess et Jens Pflüger ont une longue expérience des salons et ont très largement contribué en tant que membres de la direction de Spielwarenmesse eG à définir la stratégie et à développer des projets internationaux. Les compétences sont clairement définies : Christian Ulrich, porte-parole du directoire se verra confier le marketing, les relations avec la presse et les médias ainsi que le développement de nouvelles activités. Florian Hess se chargera de l'organisation des manifestations,

de la commercialisation et des affaires juridiques. Jens Pflüger sera responsable des finances, de l'IT, des ressources humaines, de la numérisation et de l'accompagnement des membres.

Ernst Kick : „ je suis heureux de pouvoir remettre mes fonctions l'année prochaine en toute confiance à des personnes compétentes ". Il se montre optimiste même en ces temps difficiles : „ le monde des salons est confronté à des défis sans précédents. Mais notre équipe avait commencé avant même la pandémie due au corona à mettre au point des formats alternatifs et nous sommes prêts à accompagner cette phase de transition. Je suis donc optimiste: le trio qui assurera la direction saura faire face et relever les défis qui se posent à Spielwarenmesse eG ".

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie et en Russie. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

