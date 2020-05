Spielwarenmesse eG: Наблюдательный совет назначает новых членов правления

Благодаря длительному переходному периоду будут созданы оптимальные условия для плавной передачи дел. Будущие преемники берут на себя управление солидным предприятием, деятельность которого в последние годы обеспечивали Эрнст Кик и Д-р Ханс-Юрген Рихтер, внося существенный вклад в его развитие в соответствии с запросами рынка и оказывая решающее влияние на его рост. С момента вступления в должность председателя правления в 2002 году Эрнсту Кику удалось укрепить позиции кооператива, концептуально расширить роль выставки Spielwarenmesse как ведущей ярмарки игрушек и ускорить процесс интернационализации. В зону ответственности Д-ра Ханса-Юргена Рихтера с 2005 года входили в первую очередь вопросы юридического характера, а также работа с членами кооператива.

Тройка преемников выдвинута из собственных рядов. Кристиан Ульрих, Флориан Хесс и Йенс Пфлюгер обладают многолетним опытом организации выставок и в качестве членов руководящего состава Spielwarenmesse eG значительно содействовали в разработке нынешней стратегии развития, а также в проведении международных выставок. Круг обязанностей четко определен: Кристиан Ульрих, как спикер правления, будет отвечать за маркетинг, связи с общественностью и СМИ, а также новые направления деятельности. Флориан Хесс в будущем займется организацией мероприятий, сбытом и юридическими вопросами. Йенс Пфлюгер возьмет на себя руководство финансами, IT, кадровыми вопросами, цифровыми технологиями и работой с членами кооператива.

„Я с нетерпением жду следующего года, когда я смогу передать работу в правлении в надежные, компетентные руки", - говорит Эрнст Кик. Ввиду того, что передача дел происходит в такое неспокойное время, он подбадривает коллег: „Организаторы ярмарок сейчас столкнулись с беспрецедентными испытаниями. Так как команда еще до эпидемии коронавируса приступила

к развитию альтернативных форматов, а мы с радостью оказываем им поддержку в переходный период, я настроен оптимистично и верю, что тройка преемников и в будущем наилучшим образом справится с задачами, стоящими перед Spielwarenmesse eG."

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии игрушек и других рынков потребительских товаров. Компания из Нюрнберга организует крупнейшую в мире выставку игрушек Spielwarenmesse® в Нюрнберге, выставки Kids India в Мумбаи и Insights-X в Нюрнберге. Ассортимент услуг, предоставляемых компанией, также включает международную выставочную программу World of Toys by Spielwarenmesse eG, которая позволяет производителям принимать участие в выставках в Азии и России. Компания Spielwarenmesse eG управляет всемирной сетью представителей более чем в 90 странах.

Она также имеет несколько дочерних компаний, в том числе Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., ответственную за работу в КНР; Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., охватывающую индийский рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций в российской выставочной фирме Grand Expo, которая организует выставку Kids Russia в Москве. Отделение Die roten Reiter GmbH со штаб-квартирой в Нюрнберге работает в качестве коммуникационного агентства в индустрии потребительских товаров и промышленности. Полная информация о компании Spielwarenmesse eG находится в Интернете по адресу www.spielwarenmesse-eg.com.

