Spielwarenmesse honoruje nagrodą ToyAward nowości o wielkim potencjale sukcesu

- Wręczenie nagród pięciu laureatom w ramach ceremonii otwarcia

- Prezentacja zwycięzców i nominowanych w TrendGallery

NORYMBERGA, Niemcy, 28 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Dla pięciu przedsiębiorstw tegoroczny start do 71. Edycji targów Spielwarenmesse był niezwykle udany. Podczas uroczystego otwarcia tych wiodących w świecie targów zostały one nagrodzone uznanym i bardzo pożądanym w branży trofeum za kreatywne idee produktowe – nagrodą ToyAward. W kategorii Baby & Infant zwyciężyła firma PLAYMOBIL z produktem PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA. Podczas gdy Knight's Castle Ball Track firmy Gollnest & Kiesel triumfował w kategorii PreSchool, zwycięzcą w grupie SchoolKids okazał się Balloon Puncher producenta Silverlit Toys Manufactory. W segmencie Teenager & Adults zwyciężyła firma Cranio Creations z produktem Mystery House: Adventures in a Box. Wśród Startupów ESM Visions z Calculix number bricks nie miał sobie równych.