Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı yüksek başarı potansiyeline sahip yeniliklere ToyAward ödüllerini Verdi

Bu yılın ödül sahipleri 16 kişilik bir uzman jüri tarafından seçildi. Jüri bilim insanları, pazar araştırmacıları, pedagoglar, uluslararası satış temsilcileri, bir blog yazarı ve bir oyuncak güvenliği uzmanından oluştu. Jüri üyeleri, aday gösterilen yenilikleri özgünlük, güvenlik, satışta başarı potansiyeli, ürün konseptinin kolay anlaşılabilmesi, işçilik ve kalite ve ayrıca oyun zevki kriterlerine göre değerlendirdiler. Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı ToyAward ödüllerine bu yıl katılımcı firmalar tarafından toplam 772 ürün aday gösterildi. Verilen ödüller, oyuncak sektörünün en önemli ödüllerinden birisi olup tüm dünyada bir kalite damgası olarak büyük itibar görmektedir.

Bebekler ve Küçük Çocuklar kategorisi (0-3 yaş arası)

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL

PLAYMOBIL firmasının PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA ürünü en küçükler için derli toplu bir su oyunu dünyasıdır. Küçük çocuklar bir kolu çevirerek havuz içerisinde su akıntısı yaratır ve bu akıntıda kayıklar ve figürler dönerek eğlenceli bir görüntü oluşturur. Çocukların ince motor becerilerini kullanarak geliştirdikleri tüm oyun fonksiyonları kırmızı ile işaretlidir. Merdiven, kayıklar ve figürler içeren temel seti, bir su çarkı, bir kaydırak ve daha pek çok başka isteğe bağlı eklentilerle zenginleştirmek mümkün. Konsepti beğenen jüri bu ürünü şu sözlerle değerlendirdi: „Yüksek malzeme kalitesinin yanında oyunun sezgisel işleyişi de vurgulanmalıdır."

Okul Öncesi kategorisi (3-6 yaş arası)

Knight's Castle Ball Track (Şövalye Şatosu Bilye Yolu), Gollnest & Kiesel

Gollnest & Kiesel firmasının hafif tahta yapı elemanlarından oluşan modüler yapıya sahip bilye yuvarlama yolu Knight's Castle Ball Track („Şövalye Şatosu Bilye Yolu), görkemli şövalye şatosu biçimiyle çocukların ilgisini çekiyor. Basit bir geçme bağlantı mekanizmasıyla kuleler ve aralarındaki bağlantı yolları sökülüp farklı biçimlerde tekrar birleştirilebiliyor. Renkli tahta bilyeler bir kuleden diğerine yuvarlanıyor. Jürinin bu oyun hakkındaki değerlendirmesi şöyle: „Bu ürünle, şatonun efendileri motor becerilerini ve üç boyutlu alan algılarını geliştirebilirler."

Okul Çağı kategorisi (6-10 yaş arası)

Balloon Puncher (Balon Boksör), Silverlit Toys Manufactory

Silverlit Toys Manufactory firmasının Balloon Puncher (Balon Boksör) ürünü, çocuk odalarına eğlence ve hareket taşıyor. İki balon şişirilerek hareketli bedenlerin tepelerindeki kafa yerine geçirilip bedenler uzaktan kumanda ile hareket ettiriliyor. Oyunun hedefi ise, kendi balonunu boks eldiveni gibi kullanarak rakibin balonunu patlatmak. Jüriye göre, „Balon patlatma oyunu ve teknolojinin bileşimi ve esprili konsepti Balloon Puncher'ın eğlenceli bir oyun olmasını sağlıyor."

Gençler ve Yetişkinler kategorisi (10 yaş ve üzeri)

Mystery House: Adventures in a Box ("Gizem Evi: Macera Kutusu"),

Cranio Creations

Cranio Creations tarafından üretilen „Mystery House: Adventures in a Box" („Gizem Evi: Macera Kutusu") kaçış oyunu heyecanını evlere taşıyor. Kullanışlı ve 3 boyutlu oyun alanına oyun kartları koordinatlarına göre yerleştiriliyor. Her oyuncu oyun alanının içine bakarak ipucu arıyor. Bir ipucu bulan oyuncu kartın koordinatlarını tablet bilgisayar üzerindeki oyun uygulamasına giriyor ve daha sonraki bulmacaları çözmesine yardımcı olacak eşyalar elde ediyor. Jüri bu oyunu „Burada sonsuz oyun akışı mümkün" sözleriyle övdü.

Yeni Kurulan Şirketler (Startup) kategorisi (5 yıldan yeni şirketler için)

Calculix number bricks (Hesap Taşları), ESM Visions

ESM Visions firmasının yarattığı Calculix number bricks (Hesap Taşları) ürünüyle çocuklar oyun oynayarak matematik öğrenecekler. Farklı büyüklüğe sahip olan yüksek kaliteli tahta yapı taşları üst üste dizildiklerinde aynı yükseklik için daima aynı hesap sonucunu veriyor. Örneğin, taşlar 2+2+2 şeklinde dizildiğinde 3+3 ile aynı yükseklikte oluyor. Ayrıca çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yapı taşlarıyla yapılışı da oyunun kılavuzunda çok anlaşılır bir şekilde açıklanmış. Jüri bu ürünü „Büyük eğitsel değere sahip, güzel tasarımlı bir oyun" sözleriyle tanımlıyor.

Bu yılın ToyAward ödüllerini kazanan ürünler Salon 3A'da yer alan TrendGallery'de derli toplu bir şekilde sergilenecek. Burada sunulan

ödüllü yenilikler, katılımcı firmaların Spielwarenmesse Oyuncak Fuarında

on iki ürün grubu halinde teşhir ettikleri geniş kapsamlı ürün yelpazesini

temsil etmektedir.

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Spielwarenmesse®

Oyuncak, hobi, spor ve ilgili ekipmanlar alanında sektörün lider fuarı olan Spielwarenmesse® Oyuncak Fuarı, fuar ve pazarlama hizmetleri kuruluşu Spielwarenmesse eG şirketi tarafından düzenlenmektedir. Sektörel fuar, 2.900 ulusal ve uluslararası üretici için kapsamlı bir iletişim ve sipariş platformu yaratmaktadır. Yeniliklerin tanıtıldığı ve sektöre ilişkin geniş bilgi edinme imkânlarının sunulduğu fuar, 130'yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 67.000 satın almacı ve profesyonel satıcı için her yıl oyuncak pazarı ile ilgili çok faydalı ve önemli bilgilere sahip olma fırsatıdır. Spielwarenmesse® kavramı, 2013 yılından bu yana Almanya'da kelime markası olarak da tescil edilmiştir.

Fuar tarihleri: Spielwarenmesse® Oyuncak Fuarı 29 Ocak 2020 Çarşamba gününden 2 Şubat 2020 Pazar gününe kadardır.



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SOURCE Spielwarenmesse eG