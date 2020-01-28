Spielwarenmesse присуждает награду ToyAward многообещающим новинкам
Jan 28, 2020, 17:28 ET
- Чествование пяти лауреатов во время торжественной церемонии открытия выставки
- Презентация победителей и номинантов в TrendGallery
НЮРНБЕРГ, Германия , 28 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 71-ая выставка Spielwarenmesse началась особенно успешно для пяти компаний. На торжественной церемонии открытия этой ведущей международной выставки продукция этих производителей была удостоена награды ToyAward, присуждаемой наиболее творческим товарным разработкам. В категории «Малыши и дети младшего дошкольного возраста» награда была присуждена PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA производства компании PLAYMOBIL. В то время как Knight's Castle Ball Track производства компании Gollnest & Kiesel занял первое место в категории „Дошкольники", лауреатом награды в категории „Школьники" был удостоен Balloon Puncher компании Silverlit Toys Manufactory. Победителем конкурса в категории „Подростки и взрослые" стал Mystery House: Adventures in a Box компании Cranio Creations. Среди стартапов лучшим был признан Calculix Number Bricks производства ESM Visions.
Нынешние победители конкурса были выявлены профессиональным жюри, состоящим из 16 экспертов: ученых, исследователей рынка, педагогов, представителей международной торговли, блоггера и эксперта по безопасности товаров для игры. Члены жюри оценивали предложенные на конкурс новинки по следующим критериям: оригинальность, безопасность, коммерческий потенциал, четкость товарной концепции, исполнение и качество, а также удовольствие от игры. В конкурсе ToyAward на выставке Spielwarenmesse участвовало 772 товара производства компаний-участников. ToyAward считается одной из важнейших и наиболее престижных международных наград отрасли товаров для игры.
Категория „Малыши и дети младшего дошкольного возраста" (от 0 до 3 лет)
PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL
PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA производства компании PLAYMOBIL представляет собой компактный набор для игры в воде для самых маленьких. Вращая ручку, малыши создают водный поток в тазике, что, в свою очередь, приводит в круговое движение лодочки и фигурки. Все игровые функции, способствующие развитию детской мелкой моторики, окрашены в красный цвет. Базовый набор, состоящий из лестницы, лодок и фигурок, может быть дополнен водяным колесом, горкой и другими элементами. Эта концепция убедила жюри: „Высокой оценки заслуживает не только качество, но и интуитивная функциональность игры."
Категория „Дошкольники" (от 3 до 6 лет)
Knight's Castle Ball Track, Gollnest & Kiesel
Состоящая из легких деревянных модульных элементов шариковая дорожка Knight's Castle Ball Track производства компании Gollnest & Kiesel в виде импозантной крепости производит большое впечатление. Простой соединительный механизм позволяет без труда заново собирать и соединять башни. Цветные деревянные шарики высоко перекатываются между башнями. „Это позволяет владельцам замков развивать свою моторику и пространственное воображение", – такова высокая оценка жюри.
Категория „Школьники" (от 6 до 10 лет)
Balloon Puncher, Silverlit Toys Manufactory
Дети получат активное удовольствие от игры в Balloon Puncher производства компании Silverlit Toys Manufactory. Два шарика крепятся как головы на подвижном теле и приводятся в движение при помощи пульта дистанционного управления. Каждый из игроков старается лопнуть шарик Balloon Puncher противника, по-боксерски ударяя по нему своим шариком. „Сочетание игры с лопающимися шариками с технологией, а также смешная концепция этого изделия делают Ballon Puncher очень увлекательной игрой", – таково мнение жюри.
Категория „Подростки и взрослые" (от 10 лет)
Mystery House: Adventures in a Box, Cranio Creations
Игра Mystery House: Adventures in a Box производства компании Cranio Creations дает возможность насладиться квестами в домашней обстановке. На портативном 3D-игровом поле карты вставляются по координатам. После этого каждый игрок может заглядывать и искать подсказки. Как только игрок находит такую подсказку, он фиксирует координаты карты в приложении к игре на планшете, что позволяет ему получить предметы, при помощи которых он может решить головоломку. „У этой игры бесконечное количество сценариев", – признало жюри.
Категория „Стартапы" (для компаний не старше пяти лет с момента создания)
Calculix Number Bricks, ESM Visions
Calculix Number Bricks производства компании ESM Visions помогает детям постигать математику в игровой форме. Башни одинаковой высоты из высококачественных деревянных кубиков с различной числовой номинацией всегда равняются по сумме составляющих чисел. Например, башенка из трех двоек – такой же высоты, что и пирамидка из двух троек. Не только сложение, но и вычитание, умножение и деление наглядно объясняются в правилах игры. „Это эффектная игра с большим образовательным потенциалом", – таково заключение жюри.
Победители нынешнего конкурса ToyAward компактно представлены в TrendGallery в павильоне 3A. Новинки-лауреаты отражают широкий
спектр изделий по представленным на Spielwarenmesse двенадцати товарным категориям.
Объем текста: 7.543 знаков
Информация для редакторов: Печать бесплатная. Вы
можете воспользоваться фотоматериалом на странице www.spielwarenmesse.de/media. Просим вас предоставить нам копию публикации.
Spielwarenmesse®
Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из около 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.
Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29 января – 2 февраля 2020
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1083312/Spielwarenmesse_eG___ToyAward.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1010024/Spielwarenmesse_Logo.jpg
SOURCE Spielwarenmesse eG
Share this article