Spielwarenmesse присуждает награду ToyAward многообещающим новинкам

Нынешние победители конкурса были выявлены профессиональным жюри, состоящим из 16 экспертов: ученых, исследователей рынка, педагогов, представителей международной торговли, блоггера и эксперта по безопасности товаров для игры. Члены жюри оценивали предложенные на конкурс новинки по следующим критериям: оригинальность, безопасность, коммерческий потенциал, четкость товарной концепции, исполнение и качество, а также удовольствие от игры. В конкурсе ToyAward на выставке Spielwarenmesse участвовало 772 товара производства компаний-участников. ToyAward считается одной из важнейших и наиболее престижных международных наград отрасли товаров для игры.

Категория „Малыши и дети младшего дошкольного возраста" (от 0 до 3 лет)

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA производства компании PLAYMOBIL представляет собой компактный набор для игры в воде для самых маленьких. Вращая ручку, малыши создают водный поток в тазике, что, в свою очередь, приводит в круговое движение лодочки и фигурки. Все игровые функции, способствующие развитию детской мелкой моторики, окрашены в красный цвет. Базовый набор, состоящий из лестницы, лодок и фигурок, может быть дополнен водяным колесом, горкой и другими элементами. Эта концепция убедила жюри: „Высокой оценки заслуживает не только качество, но и интуитивная функциональность игры."

Категория „Дошкольники" (от 3 до 6 лет)

Knight's Castle Ball Track, Gollnest & Kiesel

Состоящая из легких деревянных модульных элементов шариковая дорожка Knight's Castle Ball Track производства компании Gollnest & Kiesel в виде импозантной крепости производит большое впечатление. Простой соединительный механизм позволяет без труда заново собирать и соединять башни. Цветные деревянные шарики высоко перекатываются между башнями. „Это позволяет владельцам замков развивать свою моторику и пространственное воображение", – такова высокая оценка жюри.

Категория „Школьники" (от 6 до 10 лет)

Balloon Puncher, Silverlit Toys Manufactory

Дети получат активное удовольствие от игры в Balloon Puncher производства компании Silverlit Toys Manufactory. Два шарика крепятся как головы на подвижном теле и приводятся в движение при помощи пульта дистанционного управления. Каждый из игроков старается лопнуть шарик Balloon Puncher противника, по-боксерски ударяя по нему своим шариком. „Сочетание игры с лопающимися шариками с технологией, а также смешная концепция этого изделия делают Ballon Puncher очень увлекательной игрой", – таково мнение жюри.

Категория „Подростки и взрослые" (от 10 лет)

Mystery House: Adventures in a Box, Cranio Creations

Игра Mystery House: Adventures in a Box производства компании Cranio Creations дает возможность насладиться квестами в домашней обстановке. На портативном 3D-игровом поле карты вставляются по координатам. После этого каждый игрок может заглядывать и искать подсказки. Как только игрок находит такую подсказку, он фиксирует координаты карты в приложении к игре на планшете, что позволяет ему получить предметы, при помощи которых он может решить головоломку. „У этой игры бесконечное количество сценариев", – признало жюри.

Категория „Стартапы" (для компаний не старше пяти лет с момента создания)

Calculix Number Bricks, ESM Visions

Calculix Number Bricks производства компании ESM Visions помогает детям постигать математику в игровой форме. Башни одинаковой высоты из высококачественных деревянных кубиков с различной числовой номинацией всегда равняются по сумме составляющих чисел. Например, башенка из трех двоек – такой же высоты, что и пирамидка из двух троек. Не только сложение, но и вычитание, умножение и деление наглядно объясняются в правилах игры. „Это эффектная игра с большим образовательным потенциалом", – таково заключение жюри.

Победители нынешнего конкурса ToyAward компактно представлены в TrendGallery в павильоне 3A. Новинки-лауреаты отражают широкий

спектр изделий по представленным на Spielwarenmesse двенадцати товарным категориям.

Объем текста: 7.543 знаков

Информация для редакторов: Печать бесплатная. Вы

можете воспользоваться фотоматериалом на странице www.spielwarenmesse.de/media. Просим вас предоставить нам копию публикации.

Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов 2.900 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, 67.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли из около 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 29 января – 2 февраля 2020

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1083312/Spielwarenmesse_eG___ToyAward.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1010024/Spielwarenmesse_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG