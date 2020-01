Spielwarenmesse uděluje ToyAward ceny za nové výrobky s vysokým potenciálem úspěchu

Kategorie Baby & Infant (0-3 roky)

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA od společnosti PLAYMOBIL představuje pro malé děti kompaktní svět vodních sportů. Roztočením vytvářejí v bazénu proud vody, ve kterém se točí lodě a postavy. Všechny herní funkce, kterými děti trénují své jemné motorické dovednosti, jsou označeny červeně. Základní sadu se schody, loděmi a postavami lze rozšířit o vodní kolo, skluzavku a mnoho dalšího. Koncept přesvědčil porotu: „Kromě vysoce kvalitního designu by mělo být zdůrazněno také intuitivní fungování hry."

Kategorie PreSchool (3-6 let)

Knight's Castle Ball Track, Gollnest & Kiesel

Modulární designová kuželková dráha Knight's Castle Ball Track od Gollnest & Kiesel vyrobená z lehkých dřevěných prvků nadchne na první pohled svou formou městského opevnění. Věže a jejich propojení lze vždy znovu sestavit pomocí jednoduchého spojovacího mechanismu. Barevné dřevěné koule se ve vzdušné výšce valí z jedné věže do druhé. „Díky tomu trénují hradní páni své motorické dovednosti a smysl pro trojrozměrný prostor," oceňuje porota.

Kategorie SchoolKids (6-10 let)

Balloon Puncher, Silverlit Toys Manufactory

Balloon Puncher od společnosti Silverlit Toys Manufactory přináší do dětského pokoje zábavu a akci. Dva balóny jsou jako hlavy nataženy na pohyblivých tělech a ovládány pomocí dálkového ovladače. Cílem hry je prorazit soupeřův balón boxováním. „Kombinace balónů, prostorového pojetí hry, vtipného konceptu a technologie činí z Ballon Puncher opravdu zábavnou hru," usnesla se porota.

Kategorie Teenager & Adults (od 10 let)

Mystery House: Adventures in a Box, Cranio Creations

Mystery House: Adventures in a Box od Cranio Creations přináší nyní zábavu z Escape Rooms až k Vám domů. Karty se vkládají do praktického 3D hracího pole podle souřadnic. Každý hráč pak může nahlédnutím do karet hledat rady a instrukce. Pokud najde potřebné údaje, zadá souřadnice do mapy v doprovodné aplikaci v tabletu a následně získá údaje, které mu pomohou vyřešit další hádanky. „Možné je nekonečné množství herních sekvencí," ocenili porotci.

Kategorie Startup (pro firmy mladší než 5 let)

Calculix number bricks, ESM Visions

Děti se mohou hravě naučit matematiku pomocí číselných cihel Calculix number bricks od společnosti ESM Visions. Vysoce kvalitní dřevěné stavební bloky ve formě různě vysokých číslic dávají při poskládání na sebe při stejném výsledku vždy i stejnou výšku. Například 2 + 2 + 2 má stejnou výšku jako 3 + 3. Odčítání, násobení a dělení jsou také jasně vysvětleny v pokynech. „Krásně navržená hra s velkou výchovnou hodnotou," řekla porota. Letošní vítěze soutěže o ToyAward si můžete prohlédnout přehledně na jednom místě v TrendGallery v hale 3A. Oceněné premiéry reprezentují rozsáhlou nabídku, kterou vystavovatelé prezentují

na veletrhu hraček Spielwarenmesse ve dvanácti produktových skupinách.

