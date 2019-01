Spin Master présente la moto RC à la technologie la plus avancée de sa catégorie

TORONTO, January 30, 2019 /PRNewswire/ --

Créée en partenariat avec Ducati, la moto Upriser RC offre des sensations de course à petite échelle

Spin Master Corp. (TSX: TOY) (http://www.spinmaster.com) a dévoilé aujourd'hui la révolutionnaire Upriser Ducati Panigale V4, conçue pour séduire les amateurs, les passionnés et les fans de moto du monde entier. Vouée à être la moto RC la plus avancée sur le plan technologique jamais créée, l'Upriser Ducati Panigale V4 a été imaginée par Air Hogs, la marque innovante qui défie les lois de la gravité.

« Ce partenariat avec une marque haut de gamme bien établie telle que Ducati, reconnue pour son style, sa sophistication et ses performances, permet à cette moto RC d'atteindre de nouveaux sommets. », a déclaré Ben Gadbois, président et chef d'exploitation de Spin Master, « La moto Upriser Ducati Panigale V4 incarne les valeurs de Spin Master : l'innovation et la collaboration. Ce projet, qui a débuté en interne, a pu voir le jour grâce à ce partenariat unique avec Ducati, en collaboration avec l'équipe de développement d'Air Hogs. Il en résulte un style épuré, des performances supérieures et une innovation extraordinaire. »

« Nous sommes ravis de voir l'enthousiasme et l'excitation qu'a suscité ce projet novateur de moto RC auprès de l'équipe Spin Master car c'est cette même passion qui nous anime lorsque nous développons nos motos. », a déclaré Alessandro Cicognani, directeur des licences et des partenariats d'entreprise chez Ducati, « Nous sommes tombés amoureux de ce produit dès le début et sommes heureux qu'il porte notre nom. L'authenticité, les technologies et l'innovation de l'Upriser Ducati Panigale V4 sont telles qu'il s'agit véritablement d'une version à petite échelle de la moto du même nom ! »

L'Upriser Ducati Panigale V4 présente de nombreuses caractéristiques impressionnantes, notamment une technologie de roue arrière supérieure qui lui permet de conserver son équilibre, peu importe la vitesse, y compris à l'arrêt. Elle permet de faire cabrer la moto à l'arrêt et de démarrer dans n'importe quelle direction tout en gardant cette position. En phase de développement depuis plus de quatre ans, les technologies True Balance et Omni Wheel permettent à la moto d'atteindre des vitesses impressionnantes pouvant aller jusqu'à 20 kilomètres à l'heure, ce qui équivaut à 180 kilomètres à l'heure pour son échelle. La suspension à absorption des chocs et la technologie de direction numérique de haute précision permettent à la moto d'aller dans n'importe quelle direction, y compris en marche arrière, et d'effectuer des dérapages et des acrobaties incroyables, comme sur une vraie moto.

La moto Upriser Ducati sera disponible dans certains points de vente dans le monde entier dès cet été. Recommandée pour les plus de 14 ans ; PDSF : 149,99 $.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY) (http://www.spinmaster.com) est une entreprise mondiale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement novateurs. Spin Master est surtout renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a été nommée 103 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) et a été récompensée 28 fois dans plusieurs catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année. À ce jour, Spin Master a produit huit séries télévisées, dont la série à succès Bakugan Battle Brawlers qui a récemment été relancée et le succès actuel La Pat' Patrouille (PAW Patrol), qui est diffusé dans plus de 160 pays et territoires du monde entier. Spin Master possède 28 bureaux et emploie plus de 1 700 personnes à l'échelle mondiale, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et en Australie.

À propos de Ducati

Ducati Motor Holding S.p.A., une société à actionnaire unique, est soumise aux activités de gestion et de coordination d'AUDI AG

Fondée en 1926, Ducati produit depuis 1946 des motos d'inspiration sportive caractérisées par des moteurs desmodromiques hautes performances, un design innovant et une technologie de pointe. Ducati, dont l'usine se trouve dans le quartier de Borgo Panigale à Bologne, a célébré ses 90 ans en 2016. Sa gamme de modèles occupe plusieurs segments de marché grâce aux familles suivantes : Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport et Panigale. En 2015, Ducati a présenté la Ducati Scrambler : une nouvelle marque de motos, d'accessoires et de vêtements qui se distingue par sa créativité et ses moyens d'expression. Les motos emblématiques Ducati, ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires de motos et de vêtements techniques ou non, sont distribuées dans 90 pays. En 2018, Ducati a livré 53 004 motos à ses clients, dépassant le seuil des 50 000 motos pour la quatrième année consécutive. Ducati participe aux Championnats du Monde Superbike et MotoGP. En Superbike, Ducati a remporté 17 titres de constructeur et 14 titres de pilote. Ducati participe au MotoGP depuis 2003, et a décroché les titres de constructeur et de pilote en 2007.

CONTACT PRESSE : Tammy Smitham, vice-présidente de la communication mondiale et de la responsabilité sociétale des entreprises, mediarelations@spinmaster.com

SOURCE Spin Master