Spine Journal publica un estudio que confirma los beneficios de la prótesis de disco vertebral LP-ESP de FH Orthopedics

HEIMSBRUNN, Francia, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Un estudio que publicó en mayo de 2018 The Spine Journal demostró los excelentes resultados de seguimiento a medio plazo de la prótesis lumbar (LP-ESP®) de FH Orthopedics para el reemplazo total del disco en la columna lumbar. El estudio documentó resultados a cinco años de 61 pacientes que se habían sometido a seguimiento clínico y radiológico completo a los 3, 6, 12, 24 y 60 meses. En sus conclusiones, los autores del estudio declararon "La gama de disco viscoelástico LP-ESP de reemplazo ofrece una mejoría significativa en los resultados a medio plazo, algo consistente con estudios anteriores." También observaron "un índice sorprendentemente bajo de cirugía de revisión y ningún nivel de enfermedad adyacente ni problemas en las carillas articulares."

La prótesis LP-ESP de FH Orthopedics fue la primera prótesis lumbar del mundo que combinó dos placas de titanio en los extremos con un cojín elastomérico hecho de uretano de policarbonato. Esta estructura imita el disco vertebral natural, en el que segmentos óseos están conectados por un disco esponjoso que ofrece flexibilidad mientras soporta las presiones de la compresión y la torsión. El resultado de esta tecnología innovadora es que la prótesis LP-ESP imita la función y el alcance de movimiento de las vértebras naturales y permite que la columna tenga un comportamiento natural.

FH Orthopedics, que es miembro de la multinacional GROUP FH ORTHO, obtuvo el certificado CE para LP-ESP en 2006 tras dos años de investigación clínica. Después de más de 12 años en el mercado, se han implantado más de 5000 prótesis. El producto lo vende GROUP FH ORTHO en Europa, Australia y Asia. La cuota del mercado, estimada en un cinco por ciento del mercado global, sigue creciendo.

Pierre Wyler, jefe de Marketing estratégico de FH Orthopedics, comentó "Estos hitos significan que el GROUP FH ORTHO obtiene mayor reconocimiento en el mercado por esta tecnología pionera de prótesis viscoelásticas que permiten a los cirujanos ofrecer buenas soluciones a sus pacientes".

GROUP FH ORTHO también ofrece la prótesis cervical (CP-ESP®) de FH Orthopedics, que utiliza la misma tecnología innovadora para ofrecer movimiento natural y amortiguación en el reemplazo total de disco en la columna cervical. Wyler comenta que CP-ESP muestra un crecimiento de mercado de dos dígitos con más de 5000 implantes.

The Spine Journal es la revista oficial de la North American Spine Society. El estudio referenciado, "Five-year follow-up of clinical and radiological outcomes of LP-ESP elastomeric lumbar total disc replacement in active patients," se publicó el 22 de mayo de 2018 y se puede encontrar en https://doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.023.

Durante más de 50 años, FH Orthopedics S.A.S. ha demostrado su pasión por crear implantes innovadores, evaluarlos y hacerles un seguimiento clínico. La compañía promociona productos y técnicas originales diseñados en colaboración con cirujanos expertos, distribuye productos a todo el mundo de su lugar de distribución con certificado ISO 9001/13485 y ofrece servicios sin igual que garantizan la confianza y lealtad de instituciones de asistencia sanitaria.

FH Orthopedics forma parte de GROUP FH ORTHO, que diseña, fabrica y distribuya implantes ortopédicos e instrumentos de alta calidad en Francia y más allá. GROUP FH ORTHO, que opera dos compañías en Francia y tres filiales en Reino Unido, Estados Unidos y Polonia, y sus socios trabajan juntos para ofrecer servicios y productos que garantizan la salud y seguridad del cliente final: el paciente.

