Spinnaker Support acquiert Dobler Consulting

La spécialité de Dobler Consulting est d'aider ses clients à optimiser leurs technologies de base de données Oracle, Microsoft SQL Server et SAP Sybase. Il est devenu le principal fournisseur de services gérés de technologies de l'information et de bases de données, détenant de partenariats Gold avec SAP, Oracle et Microsoft. Spinnaker Support est le fournisseur de services de support le mieux coté de l'industrie. Avec ses services complémentaires et cumulés, l'entité fusionnée sera le fournisseur de services de soutien informatique le plus robuste, expérimenté et complet au monde.

Grâce à l'équipe d'experts de Dobler et à sa clientèle, Spinnaker Support pourra :

Augmenter sa clientèle et sa présence mondiale

Renforcer les pratiques logicielles existantes

Développer de nouveaux services tels que Microsoft SQL Server et NoSQL

Tripler la taille de son groupe de services gérés

« Nous sommes très heureux d'accueillir Dobler Consulting au sein de l'équipe Spinnaker Support, » a déclaré Matt Stava, PDG et président de Spinnaker Support. « Cette acquisition stratégique réunit deux fournisseurs de services à succès dont les missions, les valeurs et l'engagement de base envers la satisfaction des clients sont parfaitement synchronisés. De plus, grâce à la vaste gamme de talents ajoutée à notre équipe, personne dans notre marché n'a plus d'expérience en matière de soutien de base de données par des tiers, de services gérés et de consultation. »

« La fusion du portefeuille de services de Dobler Consulting avec le support logiciel d'entreprise de Spinnaker crée une centrale de base de données indéniable, » a déclaré Peter Dobler, fondateur et PDG de Dobler Consulting. « Cet alignement stratégique profitera à tous les clients en leur offrant la plus vaste gamme de services techniques mondiaux, en mettant l'accent sur le succès client. Notre intégrité commune, nos modèles de gestion et nos motivations altruistes sont le moteur de cette fusion passionnante. »

À compter de cette date, ces deux entreprises devraient être reconnues comme une seule entité. De futures annonces seront faites une fois les services fusionnés et lancés. Pour plus de détails, contactez directement Spinnaker Support.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est le premier fournisseur mondial du support tiers, de services gérés et de conseils en matière de logiciels d'entreprise pour les entreprises internationales de taille moyenne figurant dans la liste Fortune 100. Les marques reconnues et respectées qui gèrent les clients d'Oracle, de SAP et de Salesforce bénéficient de services plus réactifs, plus complets et plus abordables pour leurs applications et technologies d'entreprise. Depuis 2008, nos services primés, nos normes rigoureuses et notre expertise inégalée nous ont valu la confiance et la fidélité de plus de 1 300 organisations dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web.

À propos de Dobler Consulting

Dobler Consulting est une entreprise de services de gestion de bases de données et de technologie de l'information qui offre un large éventail de solutions de calibre mondial aux PME et aux sociétés classées Fortune dans divers secteurs, y compris la production, les médias, la santé, les transports et les services financiers. Fondée en 2008, Dobler Consulting fournit des examens de conception architecturale et de haute disponibilité, des vérifications de l'état des bases de données, une stratégie de migration vers le cloud, l'exécution, un réglage des performances et un support de production à la fois en tant que service géré à distance ou sur une base de projet. Dobler Consulting est un partenaire certifié Microsoft Gold, partenaire SAP Gold, partenaire Oracle Gold et partenaire Amazon Web Services Select.

Contact :

Michelle Wilkinson

1-720-4575442

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg

Related Links

https://www.spinnakersupport.com



SOURCE Spinnaker Support