Spinnaker Support étend son investissement en Europe de l'Ouest

« Nous soutenons actuellement plus de 200 clients avec nos opérations en Europe de l'Ouest, y compris certains de nos clients les plus importants », a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. « Afin d'améliorer notre accessibilité pour les clients et les prospects et mieux héberger notre personnel croissant, nous avons ouvert un nouveau bureau de siège régional au centre de Londres. »

Le nouveau bureau de Spinnaker Support est situé au no. 107 Cheapside, Suite 614, Londres EC2V 6DN.

Temps forts de l'année à ce jour

La société a renouvelé et ajouté de nouveaux clients tels que Millicom International Cellular, Anglian Water et Partner Communications dans l'EMEA

Renforcé ses capacités de services de support Sybase pour capitaliser davantage sur l'accent décroissant de SAP sur la solution de gestion de base de données de classe mondiale

Ajouté un patching virtuel activé par McAfee afin de renforcer sa solution de sécurité Seven-Point

Attribué deux prix International Stevie Awards au Cadre de service à la clientèle de l'année et au Département de service à la clientèle de l'année

Est devenue le premier fournisseur de support logiciel tiers à obtenir la certification Cyber Essentials, optimisant ainsi son portefeuille de sécurité SAP et Oracle en expansion pour les clients basés au Royaume-Uni

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur mondial de confiance de premier plan de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts d'entretien annuels et peuvent conserver indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent nos services progressifs. Nous demeurons le seul fournisseur de support tiers à fournir des services gérés d'application, des services gérés de technologie et des conseils lorsque les clients préfèrent consolider avec un seul fournisseur. Ils comptent sur Spinnaker pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise tout en les aidant à migrer du « sur site » à l'hybride et au cloud.

La gamme de services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology et les produits Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web .

