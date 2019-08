Spinnaker Support présente sa solution de sécurité améliorée pour les clients utilisant Oracle et SAP

Intégrée à tous ses services de support, la solution de sécurité en sept points de Spinnaker Support protège en permanence l'ensemble de l'infrastructure technologique, grâce à des processus établis, des produits de sécurité modernes et une équipe mondiale d'experts en sécurité et en applications. La solution constitue un cadre de découverte continue, de renforcement et de protection à la demande. Les sept points sont les suivants :

Recherche initiale et en cours de route Bibliothèque de ressources de sécurité Évaluation des risques sur mesure Réduction de la surface d'attaque Gestion des vulnérabilités Déploiement de produits de sécurité (IDS/IPS et correction virtuelle) Bulletins CVE périodiques

« Avec l'augmentation du nombre d'atteintes à la protection des données et l'évolution constante des réglementations en matière de protection des données et de protection de la vie privée, la plupart des entreprises doivent savoir comment sécuriser leurs données sensibles », a affirmé Iain Saunderson, directeur de la technologie chez Spinnaker Support. « S'il est capital de sécuriser les applications et les technologies environnantes de nos clients, nous pensons que notre sécurité en sept points, à plusieurs niveaux et adaptable n'a pas d'égale sur le marché que nous desservons. »

Spinnaker Support fournit des solutions en matière de systèmes de détection d'intrusion (Intrusion Detection System — IDS) et de systèmes de prévention d'intrusion (Intrusion Prevention System — IPS). Un logiciel de correction virtuelle, optimisé par McAfee, vient compléter ce cadre de sécurité. La correction virtuelle est le développement et la mise en œuvre rapides d'un contrôle qui réduit l'exploitation des vulnérabilités récemment découvertes.

Cette nouvelle offre logicielle protège une longue liste de bases de données contre le risque que présentent les vulnérabilités non corrigées. Lorsque les clients de Spinnaker Support installent des capteurs et un serveur de sécurité dans leur environnement actif, le produit détecte et empêche les tentatives d'attaques et d'intrusions dans les bases de données, en temps réel. Le produit de correction virtuelle est bien plus rapide et moins intrusif que les corrections logicielles traditionnelles ; il est actualisé en permanence et ne nécessite pas de temps d'arrêt du système pour l'installation ou le test jusqu'à ce que la correction logicielle soit largement disponible.

« Les corrections d'Oracle et de SAP constituent une solution valable mais limitée en matière de vulnérabilités critiques et d'expositions », a poursuivi M. Saunderson. « Notre solution de sécurité en sept points résout plus de problèmes de sécurité que les correctifs des fournisseurs, car elle déploie des processus et produits multiples, parmi lesquels, désormais, la possibilité de corrections virtuelles. Avant l'ajout du nouvel outil de correction virtuelle, 98 % de nos clients qui ont cité la sécurité comme étant un problème ont déclaré que leur niveau de sécurité s'était amélioré ou était demeuré inchangé après avoir choisi Spinnaker Support. Nous sommes heureux de leur proposer une solution encore plus performante et nous efforcerons d'apporter des améliorations continues à l'avenir. »

Spinnaker Support est un important fournisseur de confiance mondial de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support obtiennent un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts de maintenance annuels et peuvent maintenir indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Nous sommes encore le seul fournisseur de support tiers à fournir cette combinaison unique de support, d'infogérance et de conseil. Nos clients comptent sur nous pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise et pour les aider à naviguer du sur place à l'hybride et au Cloud.

L'ensemble de services de Spinnaker Support a été récompensé et couvre Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits technologiques et intergiciels d'Oracle, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database et bien plus encore. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet.

