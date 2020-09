Spinnaker Support rapporte les faits marquants du premier semestre 2020

« Je suis extrêmement fier de notre progression en 2020, qui s'est produite malgré des turbulences économiques mondiales sans précédent », a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. « Le marché du support tiers Oracle et SAP semble entrer dans le point d'inflexion prévu par les principaux analystes du secteur – qui prévoient actuellement que la croissance du marché triplera d'ici 2023. Les éditeurs de logiciels poussent leurs clients à abandonner les applications sur site hautement fonctionnelles pour des remplacements dans le Cloud qui ne sont pas prêts. Au lieu de cela, de nombreuses organisations se tournent vers l'alternative de support que nous proposons, pour conserver et optimiser ce dont elles disposent aussi longtemps que souhaité».

« Dans le même temps, nous avons lancé notre pratique de service SaaS », poursuit M. Stava. « La disponibilité immédiate des services gérés de Salesforce comble une lacune importante du marché. De nouveaux projets de clients sont déjà en cours et nous construisons un solide pipeline de prospects. Je suis enthousiasmé par les talents que nous attirons pour répondre au potentiel massif du marché de la gestion de la relation client de Salesforce ».

Faits marquants de l'entreprise au premier semestre 2020

Croissance des recettes de 21,3 % d'une année sur l'autre, et croissance des réservations de ventes de 28,7 %.

31 % du total des réservations de ventes depuis le début de l'année proviennent de clients dont le siège est situé en dehors des États-Unis.

De nouveaux clients du Fortune 500 ont été ajoutés dans le monde entier, y compris des organisations ayant leur siège aux États-Unis, au Japon et en Écosse.

Temps de réponse moyen de <5 minutes pour les problèmes des clients allant de la priorité 1 à la priorité 4.

Selon la dernière enquête sur la satisfaction des clients, plus de 500 personnes ont évalué notre service à un niveau de satisfaction de 98,6 %, faisant de Spinnaker Support le fournisseur le mieux coté du secteur.

Une croissance de 19,3 % des effectifs d'une année sur l'autre, l'accent étant mis sur le service à la clientèle et l'expansion internationale. Selon Glassdoor, les employés de Spinnaker Support obtiennent 4,9 étoiles sur 5.

Citations de clients

« Le support du Spinnaker est 3 à 4 fois meilleur que celui de SAP. Nous parlons à une personne réelle et nous avons une vraie résolution. C'est comme si vous aviez trouvé l'interrupteur de la lumière dans une pièce sombre. » Craig McBroom, analyste commercial, BancTec

« Nous avons constaté des économies importantes, tout en étant assurés que la qualité de l'aide s'est également améliorée. Nous sommes extrêmement satisfaits de la flexibilité commerciale du soutien au spinnaker et de son alignement sur nos six valeurs fondamentales ». Laura Donald, achats informatiques, aéroport d'Édimbourg

« L'importance de Spinnaker Support en fait est un partenaire vérifié et digne de confiance sous différents angles. Nous recevons des services de soutien professionnels, nous réduisons les coûts et nous avons réaffecté des ressources humaines. Même à l'ère des coronavirus, nous avons pu renforcer nos capacités de base et améliorer notre trésorerie ». Hanssem, Corée

Nominations des dirigeants

En 1H, Spinnaker Support a ajouté un nombre record de nouveaux employés, y compris la nomination de dirigeants clés. Il s'agit notamment de :

Chad Stewart , en tant que vice-président des services de soutien SaaS mondiaux, qui dirige toutes les activités de développement commercial SaaS, la prestation de services et le développement organisationnel.

Martin Biggs en tant que vice-président et directeur général de la région EMEA.

Nouvelles offres de services

Spinnaker Support continue à ajouter des services pour répondre aux besoins immédiats et évolutifs de ses clients et du marché. En mars, la société a annoncé la disponibilité immédiate des services de conseil et de gestion des applications Salesforce®, la première de plusieurs offres prévues dans le cadre de la nouvelle pratique du Software-as-a-Service (SaaS).

En avril, la pratique SAP a mis à jour et lancé des paquets techniques pour les services gérés de SAP Basis et les services gérés de Business Intelligence.

En février, le cabinet JD Edwards a amélioré ses services gérés existants avec une nouvelle solution de surveillance proactive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Prix et certifications

Spinnaker Support continue de recevoir des prix qui reconnaissent l'excellence de ses équipes techniques et de ses services. En février, la société a reçu un nombre record de cinq Stevie Awards internationaux, dont celui du département de service à la clientèle de l'année, celui de l'équipe de service à la clientèle de première ligne de l'année pour l'équipe de soutien Oracle et celui de l'innovation dans le service à la clientèle pour l'équipe de conformité réglementaire et fiscale mondiale.

Spinnaker Support est re-certifié pour ISO 27001 et Privacy Shield UK.

Pandémie COVID-19

En tant que société de téléassistance, Spinnaker Support est particulièrement bien placé pour traiter les problèmes des clients sans délai. Avec des employés sur quatre continents et des compétences entièrement redondantes, les clients ont bénéficié de services ininterrompus tout au long de la pandémie. Spinnaker Support a répondu à toutes les demandes de ses clients pour des conditions commerciales plus flexibles ou plus clémentes pendant ces temps difficiles. Le PDG en dit plus.

