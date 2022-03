Spinnaker Support reçoit deux Gold 2022 International Stevie® Awards

Service client de l'année (7e année consécutive)

Équipe de service clientèle back-office de l'année – Équipe RH

Plus de 2 300 nominations d'organisations de toutes tailles, dans pratiquement tous les secteurs d'activité et dans 51 pays, ont été prises en compte dans le cadre du concours de cette année. Les gagnants ont été déterminés par les notes moyennes de plus de 150 professionnels du monde entier au sein de neuf comités de jugement spécialisés. Les deux nominations soumises par Spinnaker Support ont été récompensées.

« Nous sommes ravis que, pour la septième année consécutive, les juges aient reconnu l'excellence de notre équipe de service clientèle mondiale », a déclaré Bob Harland, Directeur Général des Opérations chez Spinnaker Support. « Le fait que nous ayons remporté un prix en or cette année est particulièrement significatif. Je pense qu'il s'agit d'une reconnaissance des efforts de l'ensemble de l'équipe, y compris notre expansion géographique, nos taux de réponse rapides et du déploiement de l'Ultimate Support Guarantee. Je suis immensément fier de l'équipe, qui continue à générer des niveaux élevés de satisfaction des clients et de volonté de nous recommander. »

Spinnaker Support a connu une croissance considérable au cours des 18 derniers mois, et l'entreprise a beaucoup investi dans la fonction Ressources humaines. « Notre main-d'œuvre mondiale est notre atout le plus important », a déclaré Megan Morris, responsable des ressources humaines chez Spinnaker Support. « Nous avons soigneusement mis en place notre nouvelle équipe RH interne et notre infrastructure technique afin que tous les employés au niveau mondial aient un accès rapide aux informations et aux services du personnel dont ils ont besoin. Mon équipe et moi-même sommes honorés de voir nos efforts reconnus par le prix Gold Stevie. »

« Les nominations que nous avons reçues pour le concours 2022 illustrent le fait que les professionnels du développement commercial, du service client et des ventes dans le monde entier, dans toutes sortes d'organisations, ont continué à innover, à prospérer et à répondre aux attentes des clients pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Maggie Gallagher Miller, présidente des Stevie Awards. « Les juges ont reconnu et récompensé leurs réalisations et nous nous joignons à eux pour applaudir les lauréats de cette année pour leur succès continu. Nous avons hâte de les récompenser le 11 mai prochain. »

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support fournit un support mondial pour les logiciels d'entreprise, des services Managés et des conseils basés sur des projets à de nombreuses marques parmi les plus reconnues et respectées au monde. Fondé en 2008, notre orientation client, notre intégrité commerciale et notre expertise approfondie nous ont valu la confiance et la fidélité de plus de 1 300 organisations réparties dans plus de 100 pays. Notre équipe internationale dévouée travaille en étroite collaboration avec chaque client pour s'assurer qu'ils reçoivent des services exceptionnels et personnalisés qui ouvrent la voie à leur succès opérationnel. Aujourd'hui, Spinnaker Support est fier d'être le fournisseur de services de support logiciel le mieux noté du secteur pour Oracle, SAP, Microsoft et Salesforce. Pour en savoir plus sur Spinnaker Support, rendez-vous sur notre site Internet.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de huit programmes : les Stevie Awards pour l'Asie-Pacifique, les Stevie Awards pour l'Allemagne, les Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les grands employeurs, les Stevie Awards pour les femmes en entreprise et les Stevie Awards pour les ventes et le service clientèle. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures d'organisations de plus de 70 pays. En honorant des organisations de tous types et de toutes tailles ainsi que les personnes qui les dirigent, les Stevie Awards récompensent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com.

