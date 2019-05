SPIRIT OF THE BRAVE: NA PELE DE NEYMAR JR

Em apenas 10 anos, o futebolista Neymar Jr. tornou-se uma estrela. Exposto a milhares de fãs, jornalistas e adversários, todos os seus gestos são fotografados, partilhados e escrutinados, cada palavra proferida é analisada e «tweetada».

Então, o que significa exatamente ser audaz quando se é Neymar Jr., uma das maiores estrelas do mundo?

Confiando nos códigos do entretenimento, o filme pretende definir o que sobressai mais na pele de Neymar Jr.: as suas tatuagens. Tem mais de 70, cada uma ilustrando um acontecimento importante da sua vida. As tatuagens de Neymar Jr. não contam apenas a sua história, revelam a sua personalidade.

Ganham vida sob a orientação do multipremiado realizador e fotógrafo canadiano, Mark Zibert, para ilustrar A definição de coragem: nunca se levar demasiado a sério e nunca parar de jogar, mesmo quando confrontado com os seus maiores medos.

Um filme único e muito pessoal, à imagem da fragrância Spirit of The Brave co-criada por Neymar Jr., cujo frasco foi inspirado numa das suas emblemáticas tatuagens. Em forma de punho, contém o leão que Neymar Jr. tem na sua própria mão, símbolo de confiança em si mesmo e coragem.

Esta campanha, apoiada por um suporte visual também fotografado por Mark Zibert, será lançada em vários países a partir de 19 de maio, incluindo França, Itália, Reino Unido, Alemanha, EUA e, claro, Brasil. @neymarjr e @dieselfragrances são o primeiro meio de comunicação da campanha, preparando revelações e conversas com os seus fãs, assim como futuros fãs da fragrância.

FONTE Diesel Fragrances

