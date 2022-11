SPIRITLANDIA LLEVARÁ LA CULTURA DEL "DÍA DE LOS MUERTOS" A MILLONES DE ESTADOUNIDENSES MEDIANTE UNA TRANSMISIÓN ESPECIAL DE UNA HORA DE DURACIÓN EN EL CANAL LXNEWS EN PEACOCK EL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

El actor Mario López presentará un desfile musical de homenaje y recuerdo en el río, patrocinado por AARP

Danny Trejo, The Last Bandoleros, Paul Rodríguez, VF7, Morgan Radford, Alfredo Lomeli, Los Super Seven (miembros de Los Lobos - César Rosas, David Hidalgo, Steve Berlin, Los Texmaniacs, Rick Trevino, Augie Meyers y La Marisoul de La Santa Cecilia), Lilian Pérez, y el chef Johnny Hernández se suman a la celebración del Día de los Muertos.

SAN ANTONIO, 4 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- INGEÑUITY, productora de la celebración del Día de los Muertos de SPIRITLANDIA, anunció hoy su transmisión inaugural como un especial de televisión de Peacock de una hora programado para emitirse el jueves 3 de noviembre, a las 8/7 Central, y el sábado 5 de noviembre a las 7/6 Central en el canal LXNews de Peacock. El especial de TV, patrocinado por AARP, también se emitirá a nivel local en San Antonio en el canal 4 de la NBC, el viernes 4 de noviembre a las 8:00 p. m. hora central .

El programa fue grabado en San Antonio, Texas, y presenta el desfile nocturno exclusivo de San Antonio, una extravagancia de coloridas barcazas que flotan en el pintoresco río San Antonio. El desfile y festival del Día de los Muertos de 4 días atrae anualmente a miles de personas a la famosa River Walk del centro de San Antonio, por lo que se ha convertido en una de las mayores celebraciones del Día de los Muertos en el país. Mario López, actor y presentador de Access Hollywood, es el anfitrión de esta espectacular presentación cultural repleta de estrellas.

"El Día de los Muertos ha sido un viaje personal de descubrimiento, ya que mi abuelo era purépecha, la cultura que originó esta celebración de la UNESCO. ¡Lo que me brinda alegría y emoción es compartir esta experiencia a través de SPIRITLANDIA en nuestro Día de los Muertos!" comentó Johnny Hernández, empresario y productor ejecutivo de San Antonio.

Entre las apariciones especiales se encuentran el actor Danny Trejo, el actor y comediante Paul Rodríguez y la corresponsal de NBC News Morgan Radford. Entre las presentaciones musicales se incluyen The Last Bandoleros, el grupo ganador de un premio Grammy Los Super Seven, compuesto por miembros de Los Lobos, César Rosas, David Hidalgo, Steve Berlin, Max Baca de Los Texmaniacs, Rick Trevino, Augie Meyers y La Marisoul de La Santa Cecilia, así como la sensación del reggaeton y la música urbana VF7. Entre los coanfitriones del desfile se encuentran Alfredo Lomeli de En Casa Con Telemundo y Lilian Pérez de Telemundo 60 en San Antonio.

"Nos entusiasma formar parte de la mayor celebración del Día de los Muertos en los Estados Unidos como patrocinadores de Spiritlandia. En AARP, honramos la importancia de esta festividad para los latinos y lo que significa honrar a aquellos que ya no están con nosotros y celebrar sus almas. Recordar su vida con alegría, música y comida es una vibrante tradición de nuestra herencia que mantiene a los latinos unidos", señaló Yvette Peña, vicepresidenta de Estrategia de Audiencias de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión.

El especial de TV de SPIRITLANDIA fue creado como un espectáculo entretenido, inspirador y culturalmente relevante diseñado para despertar a una amplia audiencia nacional e internacional en la alegre y significativa celebración tradicional del Día de los Muertos.

Otros aspectos destacados de la transmisión de SPIRITLANDIA incluyen:

Entre las veintiséis barcazas del desfile en el río figuraban varias carrozas especialmente diseñadas para el Día de los Muertos.

Segmentos de SPIRITLANDIA Remembers: las celebridades comparten historias sobre sus seres queridos que han fallecido. La etiqueta #SpiritlandiaRemembers les ofrecerá a los espectadores la oportunidad de recordar y compartir las historias y fotos de sus seres queridos.

Segmentos de comidas y altares de ofrendas del Día de los Muertos con el chef de San Antonio Johnny Hernández y Mario López.

Los productores ejecutivos de la transmisión de SPIRITLANDIA son el chef Johnny Hernández, David Chávez y Gary Tellalian. Chávez es el director ejecutivo del creador de contenidos INGEÑUITY. Tellalian y él han coproducido anteriormente especiales de televisión en horario prémium en inglés y español, incluidos los Premios ALMA de la cadena ABC y los Premios Deportes de la cadena Univisión. Además, Chávez fue productor ejecutivo de los Premios a la Herencia Hispana de PBS.

