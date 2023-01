Spiro™ ernennt Luke D'Arcy zum neuen Executive Vice President of Business Development

LONDON, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Spiro™, die Agentur für Markenerfahrung innerhalb des GES-Verbands, gab heute die Ernennung von Luke D'Arcy zum Global Executive Vice President of Business Development bekannt. In seiner neuen Rolle wird D'Arcy die Bemühungen des wachsenden weltweiten Teams der empirischen Marketingagentur leiten und beaufsichtigen und eng mit den besten Marken von heute zusammenarbeiten, um dynamische, wirkungsvolle Erfahrungen für das Publikum zu bieten.

Luke D'Arcy, Executive Vice President of Business Development, Spiro

D'Arcy kommt mit mehr als 20 Jahren Markenerfahrung zu Spiro und war zuletzt in zahlreichen Führungspositionen bei Momentum Worldwide tätig, wo er unter anderem bei der Entwicklung und Förderung von empirischen Marketinginitiativen für Unternehmen wie American Express, Coca-Cola, Nike und Samsung half. D'Arcy, ein Alumnus der Harvard Business School, konnte seinen Fähigkeiten auch bei den vielgepriesenen globalen Werbeagenturen Havas Creative und Iris den letzten Schliff geben, und er war als Partnership Director bei der Einführung des Formel-1-Rennteams von Sir Richard Branson im Vereinigten Königreich tätig.

D'Arcys Bemühungen haben auch dazu beigetragen, mit mehr als 15 der höchsten Auszeichnungen in der Werbung gewürdigt zu werden und Anerkennung durch Adweek, Cannes Lion, Clio, Diversity und viele andere vertrauenswürdige Autoritäten aus der Branche zu erhalten.

„Unser Erfolg bei Spiro beginnt mit der Einstellung von Führungskräften, die über eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte verfügen", so Jeff Stelmach, Global President von Spiro. „Die Erfolgsbilanz von Luke D'Arcy spricht für sich, und wir fühlen uns geehrt, eine so erfahrene und hochdekorierte Führungspersönlichkeit in der Spiro-Familie willkommen zu heißen, wenn das Jahr 2023 beginnt."

D'Arcy übernimmt sofort seine neue Position bei Spiro. Weitere Informationen zu Spiro finden Sie auf ThisIsSpiro.com.

Informationen zu Spiro

Spiro gehört zum GES-Verband und ist die globale Agentur für Markenerfahrung für das NEW NOW™. Wir schaffen globale Veranstaltungen und Erlebnisse, die die Art und Weise, wie Menschen miteinander verbunden sind, neu definieren, und wir bringen sie über integrierte physische, digitale, mobile und hybride Medien zum Leben. In Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Marken der Welt sind die Strategen, Schöpfer, Innovatoren, Konstrukteure, Vermarkter und Spezialisten von Spiro in den Bereichen analytisches und strategisches Event-Management, kreatives Design und Produktion kompetent. In Zusammenarbeit bieten wir hochkarätige erlebnisorientierte Ausstellungen, Konferenzen und Veranstaltungen, Produkteinführungen, Sponsoring-Aktivitäten und Verbraucher-Kurzzeitgeschäfte, die Zielgrupen zusammenbringen – wo auch immer sie sich befinden.

