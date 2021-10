Spoke et AWS unissent leurs efforts pour sauver la vie des cyclistes, motocyclistes, scootéristes et autres mobinautes

Spoke connecte directement les équipementiers de véhicules et de bicyclettes avec leurs clients usagers vulnérables de la route grâce à des technologies de pointe de type Vehicle-to-Everything (C-V2X) et de modem.

DENVER et TURIN, Italie, 1 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Spoke, une plateforme de mobilité pour la sécurité et la richesse de l'expérience des cyclistes, a annoncé aujourd'hui une relation stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour offrir une connectivité inédite aux cyclistes, motocyclistes, scootéristes et autres mobinautes sur la route, en veillant à ce qu'ils soient « vus » par les voitures et qu'ils puissent « voir » les véhicules et les conducteurs qui les entourent.

Spoke utilise la communication directe Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X), une technologie pour les applications de sécurité et de mobilité qui fournit aux conducteurs des alertes instantanées et très précises 10 fois par seconde à partir de leurs véhicules, afin qu'ils puissent prendre des mesures et éviter les accidents. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA), en 2019, il y a eu environ 47 000 cyclistes et 84 000 motocyclistes blessés avec près de 6 000 coureurs tués dans des accidents de véhicules à moteur sur les routes publiques aux États-Unis. Le C-V2X pourrait réduire jusqu'à 80 % le nombre et la gravité des accidents impliquant des conducteurs en état d'ébriété. Par exemple, les conducteurs pourraient être avertis qu'un cycliste se trouve dans leur angle mort lorsqu'ils effectuent un virage à droite ou les cyclistes pourraient être avertis qu'un véhicule en dépasse un autre et s'engage sur leur voie.

« Lors de l'élaboration de solutions C-V2X, l'industrie laisse souvent de côté les usagers de la route les plus vulnérables (VRU en anglais), » a déclaré Jarrett Wendt, PDG Spoke. « La suite matérielle et logicielle Spoke est un système connecté unique en son genre qui offre une communication directe et sécurisée pour la connaissance du contexte et les alertes entre conducteurs et usagers. Lorsqu'il s'agit de sauver des vies, il ne pourrait y avoir d'autre partenaire qu'AWS pour fournir les services de pointe, la vitesse et la fiabilité qui nous permettront de proposer ce que nous appelons 'l'utilisateur vulnérable à tous les niveaux de la route' ou VRU2X™ ».

Les services AWS offrent la vitesse, l'évolutivité et la sécurité dont Spoke a besoin pour fournir des conseils de sécurité et de conduite plus profonds et plus personnalisés à ses utilisateurs, notamment l'ingestion de données en temps réel et l'analyse en continu des données de sécurité et de connectivité du VRU2X, ainsi que des services d'apprentissage automatique et d'IA.

« En s'appuyant sur AWS, Spoke Safety dispose des performances, de l'évolutivité et de l'étendue des services dont elle a besoin pour créer une plateforme de mobilité qui assure la sécurité de tous sur nos routes », a déclaré Bill Foy, directeur des solutions spécialisées automobiles mondiales chez AWS. « Nous sommes impatients de les aider à mettre sur le marché cette offre inédite et à développer leur activité dans les années à venir sur tous les appareils et cas d'utilisation. »

AWS alimentera également un référentiel de données mondial reliant les fabricants d'équipements originaux (OEM) de bicyclettes et d'autres équipements de mobilité légère à leurs consommateurs. Le portefeuille de logiciels Spoke permet aux équipementiers et aux consommateurs de personnaliser la combinaison de fonctionnalités utilisateur. Les applications telles que les avis de circulation VRU2X™, la navigation plus sécuritaire sur les routes, les services de sécurité et les expériences de conduite, de santé et de conditionnement physique sont accessibles sur un téléphone intelligent ou sur l'écran en ligne via l'application Spoke Safety (regroupées dans Safety Features + Ride Enriching Features). L'écran, ainsi que le matériel, les caméras et les lumières connectés de Spoke, de la taille d'un VRU, complètent un écosystème de transport qui place littéralement les cyclistes, les motocyclistes et les autres utilisateurs de la mobilité légère sur la carte.

Spoke travaille avec un certain nombre de parties prenantes, dont Qualcomm Technologies et des équipementiers de véhicules, de vélos, de scooters et de motos, afin de maximiser l'échelle, l'adoption et l'impact sur la sécurité. Le portefeuille Spoke sera lancé avec des partenaires OEM pour vélos, motos et scooters en 2022.

« En tant qu'innovateurs et metteurs en œuvre de logiciels connectés, de systèmes d'infodivertissement et de matériel de mobilité primés et transformateurs, nous savions qu'il était temps d'inclure simplement et élégamment nos usagers de la route les plus vulnérables dans l'écosystème du transport intelligent et de renforcer notre connexion les uns aux autres. La collaboration entre Spoke et AWS rend tout cela possible. AWS nous permet d'agir rapidement et de changer d'échelle, ce qui est fondamental pour débloquer la communication numérique directe qui relie tous les utilisateurs de manière anonyme les uns aux autres, aux infrastructures intelligentes et aux équipementiers », a noté M. Wendt.

Pour obtenir des images de Spoke et d'autres ressources,rendez-vous sur le site Spoke Media Hub.

À propos de Spoke

Spoke élève la sécurité routière à un tout nouveau niveau. Nous mettons en synergie des technologies de pointe avec des partenaires de premier plan sur le marché pour offrir des solutions transformatrices, uniques en leur genre, basées sur des C-V2X et des modems, qui offrent une nouvelle tranquillité d'esprit lors de nos trajets quotidiens, de nos déplacements et de nos aventures. Spoke se consacre à la protection des personnes les plus vulnérables sur les routes en les connectant aux autres usagers et à l'écosystème de mobilité qui les entoure.

Amy Ford / Affaires extérieures

[email protected]

+1 303-514-4913

www.spokesafety.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593290/Spoke_Logo.jpg

Related Links

http://www.spokesafety.com



SOURCE Spoke