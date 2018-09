Společnost GAC Motor bude v Evropě debutovat premiérovým představením zcela nového SUV GS5 na Pařížském autosalonu (Paris Motor Show)

Oficiální tisková konference se bude konat 2. října, proběhne ve stánku A530, pavilon 5.2, od 8:45 do 9:00. Celková plocha výstavy společnosti GAC Motor na tomto autosalonu bude pokrývat 1000 metrů čtverečních (10 764 čtverečních stop).

Společnost GAC Motor představí své vysoce kvalitní hvězdné modely, které jsou vyrobeny s 10letou zkušeností s inovativním a kreativním vývojem. K modelům, které společnost GAC Motor v Paříži představí, patří nejlépe prodávaný vůz GS4, luxusní SUV GS8, první minivan GM8 a sedan GA4. Navíc na tiskové konferenci a světové premiéře GAC plánuje představit nové SUV GS5.

Evropa hraje ve vývoji společnosti GAC Motor důležitou roli od počátku jejího založení. V roce 2014, při 50. výročí založení diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií cestovala flotila Euro-Asia vozů GS5 společnosti GAC Motor z Kantonu do Paříže. V letošním roce se společnost GAC Motor vrací do Paříže s aspiracemi stát se „světovou značkou a globální společností", která oficiálně zahajuje zcela novou cestu.

Jako lídr automobilového průmyslu v Číně se společnost GAC Motor stala vlivným modelem pro špičkové čínské automobilky. Roční objem prodeje vzrostl z 17 000 v roce 2011 na 500 000 v roce 2017, přičemž průměrná roční složená míra růstu činila 75 %. Společnost zahájila činnost v 15 zemích, dokončila výstavbu zámořských center výzkumu a vývoje a obchodních platforem a zároveň vystavovala uznávané produkty své značky na prestižních mezinárodních automobilových výstavách.

Autosalon v Paříži je pro společnost GAC Motor perfektním místem, aby zde představila své výrobky a značku. Po úspěšném debutu na Pařížském autosalonu se společnost bude snažit vybudovat silný obraz značky v Evropě, což je velký krok směrem k cíli budování světové značky a globální společnosti.

O společnosti GAC Motor

Společnost Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), založená v roce 2008, je dceřinou společností společnosti GAC Group, která zaujímá 202. místo mezi společnostmi Fortune Global 500. Společnost vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní vozidla, motory, komponenty a autopříslušenství. Společnost GAC Motor nyní po dobu pěti po sobě jdoucích let dosahuje podle údajů čínského výzkumu kvality J.D. Power Asia Pacific 2017 (IQS) nejvyšší hodnoty mezi všemi čínskými značkami, což demonstruje strategii společnosti založenou na kvalitě od inovačního výzkumu a vývoje až po výrobu, dodavatelský řetězec a prodej a služby.

