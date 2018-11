Společnost Hikvision se stala členem Fóra týmů pro reakci na bezpečnostní incidenty počítačů - FIRST

Členství demonstruje trvalý závazek společnosti ke kybernetické bezpečnosti

CHANG-ČOU, Čína, 6. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Hikvision, přední světový výrobce bezpečnostních zařízení, dnes oznámila, že její centrum pro reakci na bezpečnostní incidenty počítačů Hikvision Security Response Center (HSRC) je nyní členem Fóra týmů pro reakci na bezpečnostní incidenty počítačů (FIRST), uznávaného globálního lídra v oblasti reakce na počítačové incidenty.

FIRST je mezinárodní konfederace důvěryhodných týmů pro reakci na bezpečnostní incidenty počítačů, kteří společně eliminují počítačové bezpečnostní incidenty a podporují programy prevence incidentů. Plné členství ve fóru FIRST posílí pokračující snahy společnosti Hikvision o zlepšení reakce na incidenty a sdělování osvědčených postupů a umožní centru HSRC spolupracovat s více než 400 týmy FIRST z 90 zemí. Mezi členy fóra FIRST patří společnosti jako CISCO, Intel, IBM a Microsoft.

„Společnost Hikvision je hrdá na to, že se připojila k celosvětovému úsilí v oblasti počítačové bezpečnosti a přispěla svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi k podpoře bezpečnějšího elektronického prostředí na celém světě," uvedl Dr. Wang Bin, ředitel divize pro síťovou informační bezpečnost a oddělení bezpečnosti sítě společnosti Hikvision. „Společnost Hikvision je odhodlána neustále zlepšovat svou efektivitu a výkonnost v reakci na incidenty a poskytovat globálním zákazníkům ty nejbezpečnější produkty a služby."

V říjnu se centrum HSRC účastnilo regionálního sympozia fóra FIRST Asie-Pacifik v Šanghaji. Wan Li, ředitel centra HSRC, představil případovou studii na téma Internet věcí Botnet v době po Mirai a vyzval ke spolupráci výrobce zařízení, bezpečnostní komunity, regulační orgány a další zúčastněné strany, aby řešily nové výzvy.

Společnost Hikvision bere bezpečnost kybernetické bezpečnosti vážně a dodržuje všechny platné zákony a předpisy v zemích, v nichž působí. Díky dodržování přísných regulačních požadavků splňují produkty společnosti Hikvision standardy pro bezpečnost a zabezpečení, které zahrnují normy ISO 270001, ISO 9001: 2008, CMMI úroveň 5 a AICPA SOC. Modul šifrování společnosti Hikvision pro IPC a NVR dále získal certifikát dodržování standardů zpracování Federal Standard Processing Standard (Federal Information Processing Standard – FIPS) 140-2, což je americká norma stanovená Národním institutem pro standardy a technologie (NIST).

O společnosti Hikvision:

Hikvision je předním poskytovatelem umělé inteligence, strojního učení, robotiky a dalších vznikajících technologií a je největším světovým výrobcem video dohledu. Díky rozsáhlé a vysoce kvalifikované pracovní síle v oblasti výzkumu a vývoje vyrábí firma Hikvision kompletní řadu komplexních produktů a řešení pro širokou škálu vertikálních trhů. Kromě bezpečnosti poskytují produkty Hikvision pro koncové uživatele důležité informace a obchodní informace, které mohou být využity k většímu obchodnímu úspěchu a efektivnějším operacím. Společnost Hikvision, která se zavázala k maximální kvalitě a bezpečnosti svých produktů, vyzývá partnery, aby využívali mnohé zdroje kybernetické bezpečnosti, které Hikvision nabízí, včetně centra Hikvision Security Center.