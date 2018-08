Společnost JA Solar dále rozšiřuje působnost na mexickém trhu

PEKING, 3. srpna 2018 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar Holdings Co., Ltd. („JA Solar"), přední světový výrobce vysoce výkonných solárních produktů, oznámila, že dodá své vysoce účinné fotovoltaické moduly o celkovém výkonu 404 MW do solární elektrárny v Puerto Libertad v Mexiku.

Tento projekt je vyvíjen globálním energetickým gigantem ACCIONA Energy ve společném podniku se společností Tuto Energy, která je jednou z největších užitkových solárních elektráren v regionu. Očekává se, že výroba elektřiny v rámci projektu dosáhne výkonu 963 GWh ročně a že dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého v místní oblasti o 925 443 tun, díky čemuž bude možno propagovat využití obnovitelné energie v regionu.

Projekt, který je umístěn v poušti Sonoran v Mexiku, je v extrémních podmínkách prostředí s vysokou teplotou, ultrafialovým zářením a písečnými bouřemi. V důsledku toho existuje přísný požadavek na vysokou spolehlivost solárních modulů rozmístěných v oblasti. Výrobky společnosti JA Solar prošly různými zkouškami odolnosti a vlivu na životní prostředí, včetně testů sucha a písku, testů suchého tepla a vlhkého tepla, a byly schopny pracovat v těchto extrémních podmínkách dobře, což poskytuje silnou záruku pro zvyšování výroby energie.

Vynikající výkonnost solárních produktů také umožnila společnosti JA Solar navázat úzkou spolupráci s uznávanou mexickou energetickou společností IEnova, dceřinou společností Sempra Energy, a poskytnout solární moduly o celkovém výkonu 200 MW pro projekt společnosti v poušti Sonoran.

Pan Cao Bo, viceprezident společnosti JA Solar, řekl: „Jsme optimističtí ohledně vývoje průmyslu a vývoje sluneční energie v Mexiku. V roce 2017 jsme založili mexickou pobočku, abychom rozšířili naši přítomnost a podpořili naše zákazníky a partnery v regionu. Společnost JA Solar se bude i nadále zaměřovat na rozšíření svého podílu na trhu v regionu a poskytovat zákazníkům spolehlivější fotovoltaické moduly a služby vyšší kvality."

