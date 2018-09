Společnost Precision For Medicine expanduje do střední a jihovýchodní Evropy; překračuje počet 300 zaměstnanců v UK a EU

AKVIZICE SPOLEČNOSTI ARGINT INTERNATIONAL ETABLUJE SLUŽBY SPOLEČNOSTI PRECISION V EVROPĚ SE SILNOU PŮSOBNOSTÍ V MAĎARSKU, POLSKU, RUMUNSKU, SLOVENSKU A SRBSKU

BETHESDA, Maryland, 25. září 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Precision for Medicine, součást konglomerátu Precision Medicine Group, právě rozšířila svůj globální dosah díky akvizici společnosti Argint International, smluvní výzkumné organizace se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Tato akvizice je součástí plánu globálního růstu společnosti Precision; evropská působnost společnosti Precision nyní zahrnuje pobočky v Edinburghu, Paříži, Berlíně, Ženevě, Budapešti, Bukurešti, Bratislavě a Bělehradě.

Zvýšení počtu zaměstnanců, rozšíření odborných znalostí a působišť společnosti Precision poskytnou přímou podporu a větší geografický dosah své globální onkologie, léčby vzácných onemocnění a klinických kardiovaskulárních studií, stejně jako zvýšenou přítomnost a přístup zkoušejících a pacientů v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Počet zaměstnanců společnosti Precision pracujících na plný úvazek v celé Evropě nyní překročil 300 zaměstnanců a umožňuje tak společnosti plně podporovat inovátory farmaceutických a biologických věd ve všech aspektech podnikání, včetně specializovaných laboratoří, biomarkerové informatiky, řešení klinických testů, diagnostiky a služeb spojených se zdravotnickým zařízením a biomateriály.

V komentáři na téma růstu společnosti Precision for Medicine její prezident Chad Clark uvedl: „Argint International je pro Precision for Medicine ideálním řešením. Jejich odhodlání v oblasti kvality a služeb zákazníkům, které bylo prokázáno více než desetiletím dodávek pro přední biotechnologické společnosti, plně odpovídá vizi a kultuře společnosti Precision. Přírůstek týmu společnosti Argint rozšiřuje a posiluje naši evropskou platformu, která je klíčová z důvodu významného počtu zákazníků, které v Evropě máme – a také počtu lokalit a pacientů, kteří hledají nové terapie vytvořené díky výhodám přesné medicíny."

„Jsme nadšeni, že jsme se připojili k rodině Precision for Medicine," řekla Agnes Pinnel, generální ředitelka společnosti Argint International. „Jako součást společnosti Precision se připojujeme k organizaci, která sdílí naše hodnoty, rozšiřuje naše schopnosti a nabízí růstový potenciál pro naše zaměstnance. Zejména jsme rádi, že jsme se spojili s lídrem v oblasti programů přesné medicíny na bázi biomarkerů, jedné z nejrychleji rostoucí a důležité součásti vývoje léků."

Společnost Fairmount Partners, přední světová investiční banka pro farmaceutické, přístrojové a související služby, působila jako výhradní finanční poradce společnosti Argint.

O společnosti Precision for Medicine

Precision for Medicine podporuje biologické společnosti zabývající se využitím biomarkerů, které jsou nezbytné pro přesnější a efektivnější vyhodnocování stavu pacientů. Společnost Precision využívá ke klinickému výzkumu novátorské biomarkerové postupy, které využívají nejnovější poznatky v oblasti vědy a techniky, zaměřené převážně na genomiku, testy imunitní reakce, logistiku globálních vzorků, analýzu biomarkerů, diagnostiku CDx a provádění klinických pokusů. Precision for Medicine je součástí skupiny Precision Medicine Group s více než 1 450 zaměstnanci ve 25 pobočkách v USA, Kanadě a Evropě. Pro více informací navštivte webové stránky precisionformedicine.com.

O společnosti Argint International

Společnost Argint International byla založena v roce 2006 a specializuje se na podporu malých a středně velkých biotechnologických firem se zaměřením na klinický vývoj. Společnost Argint nyní řídí studie ve 25 zemích a více než 600 zkušebních lokalitách, včetně několika velkých programů fáze III, z nichž každá zahrnuje 50 až 130 lokalit. Odrazem jejich vysoké úrovně odbornosti je skutečnost, že 45 % stálých zaměstnanců společnosti Argint jsou lékaři nebo držitelé pokročilých lékařských nebo lékárnických titulů. Společnost Argint byla v roce 2016 zvolena členy sítě Pharma-IQ jako smluvní výzkumná organizace (CRO) z „Top 10". Další informace naleznete na webových stránkách: argintinternational.com

Kontakt pro média:

Louis Landon

Precision Medicine Group, Vztahy s médii

310-984-7707

louis.landon@precisionformedicine.com

