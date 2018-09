Společnost REVOLVE podala registrační prohlášení pro navrhované počáteční veřejné nabídkové řízení

CERRITOS, Kalifornie, 30. září 2018 /PRNewswire/ -- Skupina Advance Holdings, LLC (která má změnit název na Revolve Group, Inc., „REVOLVE") dnes oznámila, že podala registrační prohlášení na formuláři S-1 u Komise pro cenné papíry a burzy v USA týkající se navrhované počáteční veřejné nabídky jejích běžných akcií. Počet nabízených akcií a cenový rozsah navrhované nabídky ještě nebyly stanoveny. Společnost REVOLVE má v úmyslu uvést své běžné akcie na burze NYSE pod symbolem „RVLV".

Společnosti Morgan Stanley & Co. LLC a Credit Suisse Securities (USA) LLC budou společně hlavními book-running manažery této nabídky. Společnost BofA Merrill Lynch bude rovněž jednat jako společný book-running manažer nabídky. Společnosti Barclays Capital Inc. a Jefferies LLC budou book-running manažery této nabídky a společnosti Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities LLC, Raymond James & Associates, Inc. a společnost William Blair & Company, L.L.C. budou spolumanažery této nabídky.

Tato nabídka se uskuteční pouze prostřednictvím prospektu. Kopie předběžného prospektu vztahujícího se k této nabídce bude po jeho vydání možno získat od kanceláří Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 nebo telefonicky na čísle 1-866-718-1649; nebo Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, telefonicky na čísle 1-800-221-1037 nebo e-mailem na adrese newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Registrační prohlášení o těchto cenných papírech bylo podáno u Komise pro cenné papíry a burzu, ale dosud nenabylo účinnosti. Tyto cenné papíry nesmějí být prodávány a nabídky k nákupu nemohou být přijaty před tím, než nabude prohlášení o registraci účinnosti.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi, ani nesmí představovat prodej těchto cenných papírů v jakékoli jurisdikci, ve které by taková nabídka, pobídka nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací zákonem o cenných papírech.

Kontakt pro vztahy s investory:

Vztahy s investory

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Kontakt pro média:

Kendall Sargeant

Kendall.Sargeant@revolve.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg