Společnost Risen Energy cílí na solární trhy jihovýchodní Asie prostřednictvím pobočky ve Vietnamu

NING-PO, Čína, 19. září 2018 /PRNewswire/ -- Producent solárních modulů a přední zástupce čínském průmyslu společnost Risen Energy Co., Ltd. která je na burze obchodována s akciemi třídy A, oznámila dne 24. srpna formální otevření pobočky v hlavním městě Vietnamu Hanoji, která je součástí expanze společnosti do zahraničí. Společnost se v minulém roce zaměřila na mezinárodní růst, který odpovídá vyvíjejícím se trendům v oboru a na závazky firmy uspokojovat požadavky trhu nejmodernějšími výrobními technologiemi a bohatými zkušenostmi, které společnost Risen Energy již získala z hlediska EPC projektů mimo domácí trh. S cílem rychlého vytvoření působnosti na trhu jihovýchodní Asie plánuje společnost Risen Energy urychlit investice do elektráren a poskytovat služby EPC ve Vietnamu, aby po založení nové pobočky vytvořila nové zdroje příjmu.

Vietnamská vláda z důvodu optimalizace své energetické infrastruktury usiluje o zaměření na čisté zdroje energie, jako jsou větrná a solární energie. Tato země plánuje do roku 2020 provozovat fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 850 MW a 10 GW do roku 2030. V zájmu splnění tohoto cíle vláda vydala řadu značně příznivých zákonů, které se týkají cen solární elektrické energie, daně z příjmů pro vývojáře solárních projektů, dovozních sazeb a daní z užívání pozemků, což v zemi usnadnilo expanzi čínských solárních vývojářů.

Společnost Risen Energy představí lokalizační plán pro rychlou a efektivní obsluhu globálních klientů a zavedení silného zázemí ve Vietnamu. Společnost plánuje zaměstnávat až deset místních vietnamských výkonných manažerů a využívat nadstandardních zdrojů, které firma vyvíjela mimo domácí trh několik let, aby byla schopna rychle reagovat na servisní požadavky. Společnost Risen Energy bude navíc neustále zvyšovat standardy služeb a poprodejní služby založené na očekávání trhu, v rámci budování důvěry a důvěryhodnosti u místních zákazníků.

Společnost Risen Energy uvedla, že dosáhla dohod s několika předními vietnamskými firmami, což je prvním krokem k zavedení působnosti na trhu jihovýchodní Asie. Vietnamská pobočka má v souladu s počátečním plánem v úmyslu zahájit investice do projektů EPC o celkovém výkonu 150 MW v roce 2018 a očekává, že se toto číslo do roku 2019 zdvojnásobí. Bude také pokračovat v investicích ve Vietnamu, neboť společnost vnímá tuto zemi jako trh s potenciálem v řádu GW díky stabilnímu obchodnímu a politickému prostředí.