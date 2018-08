Společnost Toppan Leefung koupila divizi kapitálových trhů a dodržování legislativy společnosti Merrill Communication

Akvizice zahrnuje mnoho poboček společnosti Merrill v Severní Americe, zemích EMEA, Indie a asijsko-pacifického regionu. Kombinovaný subjekt má v úmyslu využít rozsáhlé globální odborné znalosti zaměřené na poskytování technologicky orientovaných služeb a kvalitní klientské zkušenosti prostřednictvím přizpůsobeného softwaru SaaS a komplexních řešení.

„Během posledních několika let jsme agresivně vybudovali globální nabídku tisku a komunikace společnosti Toppan Vintage a tato akvizice podpoří náš cíl stát se předním poskytovatelem řešení pro naše klienty," řekl Yeo Chee Tong, generální ředitel společnosti Toppan Leefung Pte. Ltd. „Naše kombinované zdroje vytvoří novou globální sílu, která klientům poskytne přední komplexní volbu pro své globální potřeby finanční komunikace s nejkomplexnějším balíčkem SaaS a tradičních služeb. Naše vize a závazek stát se předním hráčem v našem odvětví budou pohonem našich neustálých inovací technologií, procesů, produktů a služeb."

Hluboké průmyslové vztahy společnosti Merrill v kombinaci s bohatými a rozsáhlými kapitálovými trhy a se zkušenostmi v oblasti dodržování legislativy rozšíří nejmodernější technologické zdroje a odbornou znalost zákazníků a dále upevní stabilitu podniku v průmyslovém odvětví.

Tato akvizice vychází z pokračující strategie růstu společnosti Toppan Vintage. V březnu 2017 společnost Toppan Vintage získala společnost Vintage, bývalou divizi společnosti PR Newswire a poskytovatele dodržování předpisů v rámci kapitálových trhů, firemních služeb a institucionálních a fondových služeb. Akvizice firmy Vintage posílila expanzi globální zákaznické základny společnosti a dodržování legislativy.

Společná organizace bude nakonec známa jako Toppan Merrill, což odráží rozsah nově vytvořené organizace a rozšířené nabídky. Společnost plánuje v příštích měsících představit firemní rebrand.

O společnosti Toppan Vintage

Toppan Vintage, lídr v oblasti finančních tiskových a komunikačních řešení, je součástí společnosti Toppan Printing Co., Ltd., přední světové tiskové skupiny se sídlem v Tokiu s ročním obratem prodeje přibližně 14 miliard USD. Společnost Toppan Vintage je průkopníkem a důvěryhodným partnerem na finančních trzích po dobu tří desetiletí a slouží finančním, právním a korporátním komunitám s pečlivým, citlivým servisem a bezkonkurenčními znalostmi a schopnostmi místního trhu. Rozšiřující se operace společnosti Toppan Vintage poskytují bezproblémové zpracování kritického obsahu pro transakce na kapitálových trzích, finanční výkazy a podání regulačních předpisů, investiční společnosti a poskytovatele pojištění. Spolupráce je jádrem toho, co děláme a kdo jsme. Naše řešení Hive® suite of SaaS solutions využívající nejmodernější technologii a odborné znalosti usiluje o myšlenku úlu – pracovitá komunita spolupracující v bezpečném a efektivním prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách www.toppanvintage.com .

O společnosti Merrill Corporation

Společnost Merrill poskytuje platformy s technologií umožňující bezpečné sdílení obsahu, regulované komunikační a informační služby. Klienti důvěřují inovativním aplikacím společnosti Merrill a odborným znalostem v oboru, aby mohli úspěšně procházet bezpečným sdílením nejcitlivějšího obsahu, zdokonalovat a distribuovat kritické finanční a regulační informace a vytvářet vlastní komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Klienti se obrací na společnost Merrill s téměř 3 000 pracovníků v celosvětovém měřítku, když se jejich potřeba spravovat složitý obsah střetává s potřebou bezpečně spolupracovat po celém světě. https://www.merrillcorp.com

