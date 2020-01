Společnost Absen bude na výstavě ISLE 2020 zářit díky novým řešením LED displejů

HC1.2 Pro je prvotřídní řešení LED displeje pro velíny a firemní využití. Návštěvníky výstavy bude ke stánku společnosti lákat ohromující videostěna sestávající ze 128 1,2 mm LED panelů HC Pro. Díky pokročilé technologii řešení integrovaného zařízení (IMD) 4 v 1 a technologii Common Cathode (CC) je řada HC Pro mnohem výkonnější a energeticky účinnější než běžné výrobky LED pro kontrolní místnosti. A s technologiemi zaostření obrazu, vylepšování barev a kalibrace A3C bude nový produkt představovat vizuální výkon displeje nové generace s vyšším kontrastním poměrem, obnovovací frekvencí a širším pozorovacím úhlem. Kromě všech výhod má produkt pro přední a zadní instalaci a údržbu bezdrátové připojení, umožňuje rychlé odpojení a připojení, což zajišťuje pohodlný provoz a maximální uživatelský zážitek.

Kromě produktů HC1.2 Pro zahrnují produkty s technologiemi IMD a CC také řadu Aries, první MiniLED produkt na světě k pronájmům a využití na pódiích, který byl představen na výstavě ISE 2018, CR0.7, tržně osvědčené řešení pro kontrolní místnosti, a Acclaim A27 Pro, komerční zobrazovací produkt vhodný pro maloobchod, firemní, dopravní a další využití.

Návštěvníci výstavy ISLE 2020 jsou zváni k návštěvě stánku 10-A01 a získání praktických zkušeností s dalšími produkty společnosti Absen, jako jsou pronajímatelné řady PL Lite a DW a také Absenicon, prezentační řešení typu vše v jednom pro zasedací místnosti, konferenční místnosti, hlediště a další tržní využití.

O společnosti Absen

Společnost Absen Optoelectronic Co., Ltd byla založena v roce 2001 a je čínským výrobcem vysoce kvalitních LED zobrazovacích řešení. Společnost je známá svou celosvětovou přítomností, kompletním servisem a vysoce kvalitními produkty pro živé přenosy, vysílání a inscenační průmysl. Společnost Absen je největším čínským vývozcem LED panelů po dobu deseti po sobě jdoucích let, působí ve více než 120 zemích a doposud se významně přičinila k úspěchu více než 30 000 projektů a instalací po celém světě.

O výstavě ISLE

ISLE, mezinárodní výstava velkoplošných displejů, audiovizuálních integrovaných systémů a LED panelů a osvětlení, je plně integrovaná a profesionální platforma řešení LED, AV systémů a panelů pro průmyslové řetězce. Výstava ISLE je s více než 2000 vystavovatelů a 160 000 metry čtverečními podlahové plochy jednou z největších světových akcí ve svém oboru a každoročně se koná v novém výstavním centru v Šen-čenu (Shenzhen World).

