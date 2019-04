Společnost Absen byla oceněna jako jedna z nejlépe řízených společností v Číně

ŠEN-ČEN, Čína, 22. dubna 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Absen (SZSE: 300389), výrobce profesionálních LED displejů, byla v březnu 2019 vyhlášena jako jedna z „nejlépe řízených firem v Číně" v programu Deloitte Best Managed Companies Awards (BMC).

Program BMC je globální iniciativou pro identifikaci a rozpoznání soukromých společností s pokročilými způsoby řízení a vynikající obchodní výkonností. Program byl zahájen v Číně v srpnu 2018.

Chelsea Huang, finanční ředitel společnosti Absen, k tomuto ocenění uvedl: „Ocenění nejlépe řízených společností (BMC) zkoumá všechny aspekty organizace a jsme velmi hrdí na to, že Absen splňuje všechny požadavky. Toto prestižní ocenění je fantastickým uznáním za celkový úspěch společnosti Absen založené na jasném strategickém směrování a organizační struktuře, vynikající finanční výkonnosti, silných schopnostech řízení rizik a inspirativní firemní kultuře. Toto ocenění posílí naši důvěru v další zlepšování řízení našeho podniku a našich produktů a služeb."

Panel porotců provedl podrobný proces kvalifikace a posuzování v širokém spektru kritérií pod hlavičkou strategie, schopností, angažovanosti a finanční výkonnosti. Společnost Absen porotce zaujala „dokonalostí řízení" a byla uznána jako jedna z nejlépe řízených společností v oblasti „vedoucího postavení v průmyslu, globálního myšlení, dlouhodobé strategie, inovativního rozvoje a orientace na lidi".

Oceňovaná značka Absen, která oslavuje 10 po sobě jdoucích let, kdy se stala jedničkou v exportu LED panelů, s pověstí výrobce vysoce kvalitních LED displejů, se na jejich výrobu zaměřuje již více než 18 let. Může se pochlubit pokročilou výrobou a rozvinutou sítí zákaznických služeb s 15 domácími a zahraničními společnostmi po celém světě a přikládá velký význam inovacím. V roce 2018 společnost Absen dosáhla tržeb ve výši téměř 2 mld. RMB s meziročním nárůstem o 29 %. Její investice do výzkumu a vývoje jsou o 3 % vyšší oproti ostatním společnostem v tomto odvětví.

Společnost Absen se od jiných firem v tomto odvětví odlišuje především svou mimořádnou finanční stabilitou, která jí umožňuje získávat důvěřu jejích globálních klientů, jako je Čínská fotbalová asociace (CSL).

„Společnost Deloitte při zahájení prvního programu BMC v Číně spolupracovala s partnery v různých odvětvích na nominaci kandidátů, přezkoumání informací o kandidátech, uspořádání hodnocení a mentorství nejlepších vedení (Best Managed CEO Lab) a zajistila revize nezávislým revizním výborem. Výsledný seznam 23 vítězů ukazuje dokonalost managementu v různých odvětvích," řekl Zhao Jian, vedoucí partner programu BMC.

