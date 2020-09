Společnost Absen patří mezi nejlépe řízené čínské společnosti roku 2020

Společnost Absen, která se těší skvělé pověsti dodavatele vysoce kvalitních LED obrazovek a technologií, se již 11. rok po sobě stala největším globálním vývozcem v Číně a v příštím roce oslaví 20. výročí svého založení. Společnost Absen má špičkové výrobní zázemí s roční kapacitou 300 tisíc čtverečných metrů a klade velký důraz na výzkum, vývoj a inovace. Firma vybudovala silnou síť služeb zákazníkům s 15 domácími a zahraničními pobočkami, které poskytují podporu zákazníkům z celého světa.

Po celý rok 2020 se společnost Absen snaží pokračovat v zavádění inovací do svých manažerských systémů, IT technologií a firemních procesů s cílem stát se „organizací zaměřenou na zákazníka". Ke splnění těchto cílů jí pomáhá pevná firemní kultura a spolehlivé řízení financí. Firma také investuje do vzdělávání talentů a do činností v oblasti společenské odpovědnosti.

Čao Ťien, vedoucí partner programu BMC, říká, že odolnost pomáhá firmám vytvářet trvale udržitelné hodnoty. Dlouhodobě fungující firmy zažily několik hospodářských cyklů a mají tak řadu zkušeností a chytrých strategií, které vzešly z četných bojů s hospodářskými krizemi. Čím dlouhodobější cíle firma sleduje, tím vitálnější bývá. „Vysoce odolné společnosti" si vybudovaly silnou imunitu.

Ashley Li, finanční ředitelka firmy Absen, řekla: „Při výběru laureátů cen BMC, porota zkoumá organizace ze všech úhlů pohledu a my jsme velice hrdi na to, že společnost Absen splňuje všechny požadavky. Toto prestižní ocenění představuje fantastické ocenění úspěchů firmy Absen, která podniká s jasným strategickým záměrem, má spolehlivou organizační strukturu, výborné finanční výsledky, silné schopnosti v oblasti řízení rizik a inspirující firemní kulturu. Toto ocenění přispěje ke zvýšení našeho úsilí při zlepšování řízení naší firmy a pomůže nám také dále zkvalitňovat naše produkty a služby."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1250060/Absen.jpg

