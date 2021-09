Společnost AM General na veletrhu DSEI 2021 představí v evropské premiéře model HUMVEE NXT 360

Model NXT 360 využívá stávající platformy HUMVEE a obsahuje další vylepšení, jako například odpružení s velkým zdvihem, výkonnější motor a vyšší točivý moment, díky nimž je toto vozidlo odolné a současně velice manévrovatelné. Podobně jako ikonické vozy HUMVEE nabídne i model NXT 360 stejnou všestrannost, aby dokázal vyhovět různým požadavkům misí: verze se 2, 4 i 6 sedadly s dostatkem prostoru pro pasažéry i vybavení potřebné pro danou misi. Kromě toho bude vůz HUMVEE NXT 360, vystavený na veletrhu DSEI, vybaven také systémem dálkově ovládaných zbraní (RWS) společnosti Kongsberg a systémem detekce výstřelů Boomerang společnosti Raytheon BBN, které jsou příkladem schopnosti tohoto vozidla integrovat různé typy zbraňových a ochranných systémů. Tento integrační koncept nabízí ve své třídě nejlepší schopnosti detekce střelby systému Boomerang, které v kombinaci s vynikající ovladatelností modelu NXT 360 umožňují vyhnout se napadení a reagovat na nepřátelskou střelbu. Tím je zajištěna vyšší úroveň ochrany.

Přítomni budou zástupci společnosti AM General, se kterými tak bude možné prodiskutovat širokou nabídku řešení mobility této společnosti od technologie snižování zpětného rázu mobilních střeleckých jednotek až po partnerství a spolupráci s předními společnostmi tohoto odvětví na integraci přelomových technologií do jejího rozmanitého portfolia.

O společnosti AM General

Společnost AM General navrhuje, konstruuje, vyrábí, dodává a nabízí podporu pro specializovaná vozidla pro vojenské i komerční zákazníky po celém světě. Společnost je díky svému vojenskému sortimentu všeobecně považována za světového lídra v oblasti návrhu, konstrukce, výroby a logistické podpory vojenských taktických vozidel, který vyrobil a provozuje více než 300 tisíc vozidel ve více než 70 zemích. Společnost AM General má rozsáhlé zkušenosti s uspokojováním měnících se potřeb obranného a automobilového průmyslu, které jsou podpořeny jejími zaměstnanci v hlavních provozech v Indianě, Michiganu a Ohiu, a silnou dodavatelskou základnou ve 43 státech. Další informace o společnosti AM General najdete na adrese www.amgeneral.com.

Kontakt pro média: Deborah Reyesová, ředitelka globálního marketingu a komunikace / AM General

E-mail: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1623572/NXT_360.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/745139/AM_General_Logo.jpg

