Společnost Amerigo Education reaguje na dopad viru COVID-19

„Je to doba bezprecedentní nejistoty a děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že naši studenti budou plně podporováni a bude se o ně starat dobře vyškolený personál," řekl Craig Pines, generální ředitel společnosti Amerigo. „Ve všech kampusech Amerigo nepřetržitě pracují členové našeho rezidenčního týmu, kteří rychle implementovali potřebné zdravotní pokyny a protokoly doporučené zdravotnickými odborníky, vytvořili nezbytné zásoby pro potřeby kampusu, zavedli pokyny pro činnosti v kampusu a osvědčené postupy v oblasti osobní hygieny. Usilujeme o co nejlepší podporu, která našim studentům pomůže v tomto náročném období zachovat jejich duševní a fyzické zdraví."

Dopad propuknutí viru COVID-19 má za následek uzavření škol v USA, včetně všech kampusů Amerigo. Společnost Amerigo předpokládala, že tento nezbytný krok bude učiněn, a jednala, aby zachovala přístupnost všech studentských rezidencí a zajistila plnou obsazenost personálem. Všichni studenti programu Amerigo byli přesunuti do režimu online, ve kterém pokračují ve studiu v bezpečném prostředí pro dokončení jarního semestru. Amerigo také doplňuje online výuku vlastní akademickou podporou, univerzitním poradenským programem a podporou výuky anglického jazyka. Všichni pracovníci společnosti Amerigo nepřetržitě pracují na tom, aby výuka pro studenty byla produktivní a pozitivní.

Společnost Amerigo se v době nejistot, kterou přinesl vir COVID-19, nadále rychle přizpůsobuje s důrazem na nejlepší zájem studentů. Když se jeden ze studentů Amerigo nemohl vrátit do USA poté, co vycestoval do Wu-chanu na čínský Nový rok, společnost Amerigo rychle vyvinula přizpůsobený studijní plán, aby tomuto studentovi umožnila dokončení zbývajícího studia a získání kreditů potřebných na cestě k absolutoriu.

Pro zmírnění obav týkajících se cestování a/nebo vízových omezení v následujících měsících zavádí Amerigo dva nové programy, které studentům poskytují flexibilní možnosti studia v zahraničí. Program Start Anywhere dává studentům Amerigo, kteří nejsou schopni cestovat do USA na začátku podzimního semestru roku 2020, možnost zahájit svou výuku online, kde kromě úplného akademického kurikula budou mít také výuku anglického jazyka a univerzitní poradenství, jako by byli na akademické půdě v USA. Více informací o programu Start Anywhere najdete zde: https://bit.ly/2xrQZKk

Get Ahead, což je čtyřtýdenní až šestitýdenní program nabízený jako součást Letní akademie Amerigo, umožní studentům strávit letní přestávku v USA spolu s ostatními studenty a pedagogy společnosti Amerigo. Pro studenty, kteří chtějí zůstat v USA přes léto, aby se vyhnuli možným cestovním omezením, tento program pomáhá udržet krok s jejich studiem prostřednictvím pokročilých kurzů a přípravy na vysokou školu. Více informací o programu Get Ahead naleznete zde: https://bit.ly/39jsQmL

Transparentní a přímá komunikace s rodiči v reálném čase

Zdraví a bezpečnost studentů Amerigo zůstává nejvyšší prioritou pro celou komunitu Amerigo. Společnost Amerigo v reakci na obavy rodičů ohledně bezpečnosti jejich dětí začala zveřejňovat každodenní zprávy týkající se dynamické a stresové situace způsobené propuknutím viru COVID-19. Nyní poskytuje denní aktualizace včetně místních rad, nejnovějších protokolů o bezpečnosti kampusu, informací o zdravotním pojištění studentů, uspořádání jarních prázdnin a informací pro studenty, kteří zvažují cestu zpět do svých domovských zemí. Zpětná vazba od rodičů je velmi pozitivní, přičemž jeden z rodičů se podělil o následující komentáře:

„Opravdu si vážíme úsilí, které společnost Amerigo vynakládá na to, aby pomohla udržet naše děti v bezpečí a zdraví. Každodenní vámi zasílané aktualizace nám v této velmi obtížné době opravdu dodávají klid. Doufáme, že všichni zaměstnanci a učitelé Amerigo zůstanou v bezpečí a zdraví, zatímco se starají o naše děti!"

Pro společnost Amerigo bylo vždy důležité mít otevřený a přímý komunikační kanál s rodiči. Amerigo věří, že společné úsilí s rodiči vytváří nejpodpůrnější vzdělávací prostředí pro studenty, zejména pro dospívající studenty studující v zahraničí. Kromě rozesílání měsíčních přehledů s informacemi o průběhu výuky a výsledcích, mimoškolní účasti a akulturaci rodičům společnost Amerigo také vytváří a udržuje chatovací skupiny s rodiči, aby poskytovala aktualizace v reálném čase a reagovalo na obavy rodičů.

O společnosti Amerigo

Společnost Amerigo podporuje mezinárodní studenty na soukromých středních školách s vysokým hodnocením v USA s využitím holistického přístupu, který klade důraz na vynikající akademické výsledky v prostředí vychovatelského zázemí. Společnost poskytuje doplňkovou akademickou podporu, rozvoj znalosti anglického jazyka, univerzitní vedení, mentorství a kulturní vyžití, aby mezinárodní studenty vybavila dovednostmi, hodnotami a péčí, které jsou potřebné pro úspěch na střední škole, na univerzitní úrovni a dále. Více informací naleznete na webových stránkách amerigoeducation.com.

