Společnost Bombardier Transportation si zvolila Leclanché SA jako preferovaného světového poskytovatele bateriových systémů pro napájení železniční dopravy

Vzhledem k výhodám lithium-iontových baterií se odhaduje, že lithium-iontové bateriové systémy budou do roku 2025 nejvíce používanými na trhu vlakových baterií. Nezávislé studie předpovídají, že poptávka po kapacitě železničních baterií se od nynějška do roku 2025 zvýší o 400 %.

Frédéric Hendrick, ředitel modulového centra energie a mobility společnosti Bombardier Transportation, uvedl: „Schopnost společnosti Leclanché pokrýt celý hodnotový řetězec a přední technologie bateriových článků od návrhu a výroby lithiových článků v Evropě po plné bateriové systémy pro železniční aplikace, spolu s našimi trakčními technologiemi nás spojuje jako přední výrobce elektrifikačních řešení, která přinesou nižší provozní výdaje a umožní environmentální udržitelnost pro všechny typy vlaků."

Anil Srivastava, generální ředitel společnosti Leclanché, řekl: „Společnost Leclanché je potěšena, že byla společností Bombardier Transportation, jedním z předních světových poskytovatelů řešení mobility v železniční dopravě, zvolena jako preferovaný dodavatel. Těšíme se na spolupráci se společností Bombardier na vývoji a poskytování bateriových systémů Leclanché, které pomáhají dodávat železničnímu průmyslu udržitelná a propojená řešení s nulovými emisemi."

Toto důležité partnerství přispívá k bohatému portfoliu působnosti společnosti Leclanché napříč odvětvím e-Transport, které pomůže urychlit elektrifikaci dopravy a snížit závislost tohoto odvětví na fosilních palivech. Zvýší autonomii vlaků v neelektrifikované části železniční sítě. Umožní také poskytování hybridních motorů v souladu s nejnovějšími předpisy, které zabraňují použití vznětového pohonu ve městech.

eTransport je jedním z nejrychleji rostoucích směrů podnikání společnosti Leclanché a je klíčovou oblastí v celém dopravním sektoru k napájení námořních plavidel, autobusů, nákladních automobilů a průmyslových aplikací v terénu pomocí špičkových systémů skladování energie společnosti Leclanché. Partneři těží z vlastní výroby článků GNMC a LTO společnosti Leclanché, vlastního designu systémů BMS a z návrhu a montáže modulů a balíčků ve špičkových zařízeních ve Švýcarsku a Německu. Vertikální integrace společnosti a zásadně její vlastnictví technologie článků zajišťují, že společnost Leclanché je dobře zvoleným partnerem, protože je schopna lépe přizpůsobit produkty, lépe reaguje na výzvy, má větší flexibilitu a poskytuje vynikající poprodejní služby.

O společnosti Leclanché

Společnost Leclanché SA se sídlem ve Švýcarsku je předním poskytovatelem vysoce kvalitních řešení skladování energie, která mají urychlit náš pokrok směrem k budoucnosti čisté energie. Historie a dědictví společnosti Leclanché vychází z více než 100letých inovací v oblasti bateriových úložišť a energie. Společnost je důvěryhodným poskytovatelem řešení skladování energie na celém světě. To spolu s kulturou německé techniky a švýcarskou přesností a kvalitou stále činí společnost Leclanché preferovaným partnerem pro průlomové společnosti, stejně jako pro zavedené společnosti a vlády, které jsou průkopníky pozitivních změn ve způsobu výroby, distribuce a spotřeby energie po celém světě. Energetický přechod je dán především změnami v řízení našich elektrických sítí a elektrifikací dopravy a tyto dva konečné trhy tvoří páteř naší strategie a obchodního modelu. Leclanché je jádrem konvergence elektrifikace dopravy a změn v distribuční síti. Leclanché je jedinou kótovanou společností zabývající se výhradně skladováním energie na světě, která je organizována do tří obchodních jednotek: řešení pro stacionární skladování, řešení e-Transportu a systémy speciálních baterií. Společnost Leclanché je kótována na Švýcarské burze cenných papírů (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: symbol tickeru LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se podnikání společnosti Leclanché, které lze identifikovat terminologií, jako je „strategický", „navrhuje", „zavést", „bude", „plánovat", „očekávaný", „závazek", „očekává", „stanoví", „připravuje", „plány", „odhady", „cíle", „by", „potenciální", „čeká", „odhaduje", „návrh" nebo podobné výrazy, nebo vyjádřenými nebo předpokládanými diskusemi o zvýšení produkční kapacity společnosti Leclanché, o potenciálních aplikacích pro stávající produkty nebo o potenciálních budoucích výnosech z takových produktů nebo o potenciálním budoucím prodeji nebo výnosech společnosti Leclanché nebo kterékoli z jejích obchodních jednotek. Na tato tvrzení by čtenáři neměli příliš spoléhat. Tato výhledová prohlášení odrážejí současné názory společnosti Leclanché týkající se budoucích událostí a zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od jakýchkoli budoucích výsledků, výkonnosti nebo úspěchů vyjádřených nebo předpokládaných těmito prohlášeními. Nelze zaručit, že výrobky společnosti Leclanché dosáhnou jakékoli konkrétní úrovně příjmů. Nelze rovněž zaručit, že společnost Leclanché nebo některá z obchodních jednotek dosáhne konkrétních finančních výsledků.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002718/Bombardier_Battery_Powered.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711940/Leclanche_Logo.jpg

Related Links

www.feintuchcommunications.com



SOURCE Leclanché