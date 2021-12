Společnost Broad Far představila na výstavě 2021 IECIE eCig Expo v Šen-čenu čtyři nové příchuti zahřívaného tabáku

ŠEN-ČEN, Čína, 8. prosince 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Broad Far (Hong Kong) Co., Ltd (dále jen „Broad Far" či „společnost") se ve dnech 6. až 8. prosince zúčastnila jedné z nejvýznamnějších světových výstav e-cigaret 2021 IECIE Shenzhen China eCig Expo a úctyhodným 80 000 návštěvníků z řad profesionálů z oboru představila čtyři nové příchuti zahřívaného tabáku: Beach, Carmine, Coral a Mahogany.