Společnost Casio poskytuje webovou službu vědecké kalkulačky a výukové nástroje na podporu studia matematiky během uzavírání škol zdarma

Podpora online výuky a domácího studia pro studenty a učitele po celém světě

TOKIO, 22. dubna, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd., dnes oznámila, že nyní zdarma celosvětově zpřístupňuje celý balíček PLUS své webové služby ClassPad.net pro matematické výpočty, aby podpořila studenty a učitele, kteří se potýkají s uzavíráním škol kvůli pandemii nového koronaviru. Balíček PLUS, který je běžně k dispozici po úhradě předplatného, umožňuje uživatelům služby ClassPad.net přístup ke všem nejpokročilejším funkcím pro výpočty a grafické zobrazování. Casio také zdarma zpřístupnilo své softwarové aplikace Manager a Emulator pro učitele provádějící výuku online. Obě aplikace budou zdarma do 31. srpna 2020*.