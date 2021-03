Společnost Casio představí dosud nejtenčí hodinky G-STEEL

Stylové nové hodinky, ve kterých se snoubí minimalismus s vysokým výkonem

TOKIO, 17. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes představila 4 nové hodinky typu GST-B400, které patří do rodiny nárazuvzdorných hodinek G-SHOCK. Tyto nové hodinky vynikají nejtenčím1 profilem ze všech hodinek modelové řady G-STEEL, která je známá díky používání úchvatných kombinací různých materiálů.