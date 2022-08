Společnost CATL oznamuje výstavbu svého druhého evropského závodu na výrobu baterií v Maďarsku

Projekt se rozprostírá na ploše 221 hektarů v jižním průmyslovém parku v Debrecínu a bude dodávat články i moduly evropským výrobcům automobilů.

Debrecín se nachází v srdci Evropy v těsné blízkosti některých automobilových závodů zákazníků společnosti, jako jsou Mercedes-Benz, BMW, Stellantis a Volkswagen. Debrecínský závod proto společnosti CATL umožní lépe se vyrovnat s poptávkou po bateriích na evropském trhu, zlepší rozvoj její globální výrobní sítě a pomůže urychlit e-mobilitu a energetickou transformaci v Evropě.

V rámci svého závazku snižovat uhlíkovou stopu při výrobě baterií hodlá společnost CATL využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů a zvažuje rozvoj solární energie s místními partnery v zemi.

V rámci budování udržitelného a oběhového hodnotového řetězce baterií zkoumá společnost CATL také možnost spojit síly s místními partnery a zřídit v Evropě závody na výrobu bateriových materiálů.

„Není pochyb o tom, že náš závod v Debrecínu nám umožní dále zvýšit naši konkurenceschopnost, lépe reagovat na potřeby našich evropských zákazníků a urychlit přechod na e-mobilitu v Evropě," uvedl Dr. Robin Zeng, zakladatel a předseda představenstva společnosti CATL. „Projekt na zelené louce v Maďarsku bude velkým skokem v globální expanzi společnosti CATL a také důležitým krokem v našem úsilí významně přispět k rozvoji zelené energie pro lidstvo."

Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu, řekl: „Světová i evropská ekonomika se v poslední době potýkají s obrovskými problémy. My v Maďarsku máme jasný cíl stát se místní výjimkou z kontinentální recese. Nejlepším nástrojem k dosažení tohoto cíle je přilákat špičkové investice do nejrevolučnějšího odvětví automobilového průmyslu, a to elektromobility. Jsme hrdí na to, že se společnost CATL rozhodla realizovat největší investici na zelené louce v historii Maďarska. Nedávno jsme se stali jedním z předních světových center pro výrobu baterií a touto velkou investicí svou pozici dále posilujeme."

Nový projekt se setkal s příznivým ohlasem evropských zákazníků společnosti CATL. Markus Schäfer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG, technický ředitel odpovědný za vývoj a nákup, řekl: „Tento nový špičkový evropský závod CATL v Maďarsku je dalším milníkem v rozšiřování naší výroby elektrických vozidel společně s našimi klíčovými partnery. Díky společnosti CATL máme za partnera technologického lídra, který nám – jako prvnímu a největšímu zákazníkovi počáteční kapacity nového závodu – poskytne špičkové bateriové články s neutrálními emisemi CO2 pro naši příští generaci elektromobilů v Evropě, což je v souladu s naším lokálním přístupem k nákupu. Jsme hrdí na to, že náš závazek Ambition 2039 je podpořen závazkem společnosti CATL k výrobě s neutrálními emisemi CO2 v Maďarsku."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877209/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877208/2.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited