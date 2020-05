Společnost Certent se svou inteligentní výkazovou platformou mění dodržování požadavků na výkazy ESMA/ESEF

Nová platforma pro finanční uzávěrky ESMA/ESEF společnosti Certent odstraňuje problémy s vyplňováním výkazů prostřednictvím jednoduchého intuitivního systému řízení

ROSEVILLE, Kalifornie, 29. května 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Certent, Inc., přední poskytovatel softwarových řešení pro správu finančních informací a kompenzaci vlastního kapitálu, dnes oznámila, že spustila svou převratnou platformu pro vykazování finančních informací, která provádí uživatele tvorbou a výstupy požadovaných reportů Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA) v Evropském jednotném elektronickém formátu (ESEF).

Řízení zveřejňování informací společnosti Certent je jedinečné v tom, že disponuje komplexní platformou, která zajišťuje, aby výkazy splňovaly požadavky ESEF. Platforma byla vytvořena tak, aby se souvisle spolupracovala se záznamy účetních systémů a umožnila jejich dynamickou integraci do požadovaného souboru. Inteligentní platforma pro finanční uzávěrky byla navržena s ohledem na koncového uživatele, kterého provádí vytvářením zákonem požadovaných reportů ESMA/ESEF, a odstraňuje rizika a problémy finančního týmu. Platforma automaticky importuje taxonomii ESEF v aktuálním období, takže je zajištěno, že plně odpovídá hlášením ESMA.

„Vzhledem k tomu, že se snažíme plnit potřeby našich zákazníků, jsem pyšný na to, že jsme vyvinuli moderní platformu, která pomůže finančním týmům zbavit se starostí s tím, aby zajistily soulad s novým mandátem ESMA/ESEF," řekl Jorge Martin, generální ředitel společnosti Certent. „Ukáže se, že to bude velká změna způsobu, jakým budou regulační reporty vyvíjeny v budoucnu. Přepracovali jsme postup a využíváme technologii, odstranili rizika a provádíme uživatele procesem vytváření výkazů a výstupů. To umožňuje finančním týmům, aby se mohly věnovat vývoji samotnému účetnictví a netrávit čas vytvářením reportů."

Hlavní přednosti platformy:

Soulad s požadavků ESMA a zprávy o výsledcích

Automatický import aktuální taxonomie ESMA

Konverze dat z předchozího období pomocí jednoho tlačítka

Řízené označování a začleňování

Umožňuje práci na dálku a řízenou spolupráci

Řízený přístup a zkušební verze auditu

Konzistentní ukládání dat

Známé prostředí Microsoft představuje minimální potřebu proškolení týmů

Integrovaný Inline XBRL reporting a správa dokumentů

Se společností Certent, představují výkazy ESMA/ESEF příležitost a nikoli problém.

Nařízení orgánu ESMA vyžadují, aby veřejné evropské společnosti označovaly data pomocí specifikace Inline XBRL (iXBRL) založené na taxonomii ESEF. iXBRL umožňuje strojově čitelný formát na podporu digitální analýzy, jde o příležitost pro firmy zvýšit zapojení investorů a akcionářů a zlepšit transparentnost dat.

Služby a podpora

Společnost Certent poskytuje kompletní portfolio služeb, které pomáhají klientům zvládnout postup vyplňování výkazů. Náš tým finančních expertů a odborníků na dodržování předpisů spolupracuje se zákazníky, a poskytuje služby přímo šité na míru jejich požadavkům na finanční výkazy – od navrhování podoby výkazů přes kompletní služby předkládání iXBRL. Náš tým je prodlouženou rukou finančního oddělení klienta.

Řešení pro řízení finančního výkaznictví CDM Solution společnosti Certent, automaticky migruje, mapuje a ověřuje aktuální období taxonomie ESEF a zajistí, aby hlášení ESMA byly v souladu s předpisy. Záznam o kontrolách a přípravných projektech, návrh obchodních procesů, posuzování technického prostředí a vzdělávání a školení o produktech, to jsou jen některé služby, které nabízíme a které zajistí úspěch zákazníků.

Instalaci platformy CDM ESMA / ESEF plně podporuje velmi zkušený servisní tým společnosti Certent, který dodá metodologii pro rychlé zahájení projektu a pomůže s vyplňováním podle požadavků zákazníka.

O společnosti Certent

Společnost Certent, Inc., byla založena v roce 2002 a pomáhá zákazníkům rozšířit jejich podnikání pomocí inteligentních a intuitivních řešení pro moderní finance. Naše pokročilá řešení pro správu informací, podávání zpráv a správu kapitálu pomáhají obchodním a finančním manažerům zlepšit přesnost, ušetřit čas a udělat více práce. Bezpečné využití přes cloud, podpořené našimi komplexními službami zákaznické podpory, hlubokou odborností a globálním dosahem. Snadná integrace se stávajícími systémy a zdroji dat. Certent vám pomůže předefinovat váš přístup k řízení, rizikům a dodržování předpisů. Společnost působí v sedmi zemích a poskytuje služby více než 2 400 veřejným a soukromým podnikům a společnostem před první veřejnou nabídkou akcií (IPO) po celém světě.

Zdroje společnosti Certent

Blog: https://blog.certent.com/esma-esef-compliance-software-turns-challenge-into-opportunity

Internetová stránka o produktu: https://certent.com/solutions/financial-regulatory-reporting/esma/

Odkaz na datový list: https://go.certent.com/resource/one-platform-to-deliver-esma-compliance-and-remote-working

Kontakt: Judy Ash, [email protected]

