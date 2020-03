Společnost Clé de Peau Beauté oznámila laureátky ceny „Power of Radiance"

Na počest inspirujících žen, které se věnují zlepšování života dívek a žen prostřednictvím vzdělávání

TOKIO, 9. března 2020 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusní značka péče o pleť a make-upů, je hrdá na to, že v rámci svého dlouhodobého filantropického závazku prosazování vzdělávání dívek jako klíče k posílení jasnějších zítřků oznamuje druhé udělování cen „Power of Radiance". Toto navazuje na mnoholeté partnerství s nadací UNICEF pro podporu vzdělávání a posílení postavení dívek. Cena „Power of Radiance" oceňuje inspirativní ženy, které se prostřednictvím vzdělání snaží dosáhnout pozitivní změny. Cenu Power of Radiance pro rok 2020 získají Binita Shrestha a Pratiksha Pandey z Nepálu, které neuvěřitelně přispěly ke vzdělávání a posílení postavení dívek v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky (STEM). Těmto výjimečným ženám bude udělen grant, který může být darován na jimi vybranou věc k dalšímu prohloubení jejich cenné práce. Cílem ceny „Power of Radiance" spolu s probíhajícími iniciativami společnosti Clé de Beau Beauté, je podpořit dívky a ženy v aktivním postoji k iniciaci pozitivních změn ve světě.