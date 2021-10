Společnost Coravin ve spolupráci se společností Moët Hennessy představuje inovativní technologii pro uchovávání šampaňského a ostatních šumivých vín

Společnost Coravin, Inc. je známá především díky svému systému pro uchovávání vína, který prodlužuje životnost láhve po odlití vstřikováním inertního plynu. Donedávna byl k dispozici pouze pro nešumivá vína, ale po rozsáhlém testování ve spolupráci s globálními značkami skupiny Moët Hennessy, mezi něž patří Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart a Moët & Chandon, byl nově vytvořen také systém Coravin Sparkling™. Ten zajišťuje zachování kvality těch nejlepších lahví šampaňského a jiných šumivých vín ještě několik týdnů po vypití první sklenky.

„Cílem společnosti Coravin je zpřístupnit kvalitní vína a šampaňské návštěvníkům restaurací a dalších podniků tím, že usnadní jejich konzumaci po skleničkách. To, že uznávaný světový lídr v oblasti šampaňského a luxusních šumivých vín nejen podpořil, ale i přijal naši technologii, je pro nás jako relativně mladou společnost veliká pocta," řekl Christopher Ladd, generální ředitel společnosti Coravin.

Po osmi letech vývoje je systém Coravin Sparkling™ prvním univerzálním řešením pro zachování vlastností šumivého vína v lahvi při podávání po skleničkách. Jeho zátka Sparkling Stopper se bezpečně uzamkne na každé 375ml láhvi, 750ml láhvi nebo láhvi Magnum, zatímco zařízení Sparkling Charger po podávání vína vstřikuje do láhve oxid uhličitý, aby si víno zachovalo svou šumivost.

Didier Mariotti, sklepmistr společnosti Veuve Clicquot, řekl: „Systém Coravin Sparkling dokáže po dobu dvou týdnů skvěle uchovat chuť a pocit v ústech, který by měl zažít každý konzument našeho šampaňského. Jedná se o první produkt svého druhu, který dosahuje této úrovně."

Systém Coravin Sparkling bude mít také ekonomický přínos pro restaurace a bary, protože prakticky eliminuje riziko plýtvání a zároveň zpřístupní prestižní šampaňské běžným spotřebitelům.

„Naším posláním je a vždy bylo vytvářet skvělé zážitky pro naše zákazníky. Nový systém společnosti Coravin umožní milovníkům šampaňského objevit a vychutnat si výjimečné lahve. Našim partnerům z řad těch nejlepších restaurací, barů a klubů umožní nabízet naše značky šampaňského a ostatních šumivých vín po skleničkách a zároveň je udržovat čerstvé po dobu několika dnů či týdnů." - Philippe Schaus, prezident a generální ředitel společnosti Moët Hennessy.

„Vytvoření tohoto systému bylo vždy mým snem. Nyní, když se nám to podařilo, jsem nesmírně hrdý na to, že můžeme být partnerem společnosti Moët Hennessy a rozšířit tak možnosti, jak si lidé ze všech koutů světa mohou vychutnat šumivá vína," řekl Greg Lambrecht, zakladatel společnosti Coravin.

Systém Coravin Sparkling™ je k dispozici po celém světě pro domácí i profesionální použití prostřednictvím webových stránek společnosti Coravin. Další informace o společnosti Coravin naleznete na www.coravin.com.

O společnosti Moët Hennessy

Moët Hennessy, divize vín a lihovin společnosti LVMH, sdružuje dvacet pět značek, z nichž mnohé jsou na trhu již po staletí, zatímco jiné svou cestu teprve začínají. Její vizí je vést budoucnost luxusních vín a lihovin z přírody k lidem.

Společnost Moët Hennessy, která má zastoupení v těch nejprestižnějších oblastech světa, disponuje jedinečným know-how od výroby vína přes pohostinství až po řízení kamenných prodejen, aby mohla spotřebitelům poskytnout výjimečné zážitky.

S ambicí předat budoucím generacím lepší svět se společnost Moët Hennessy již mnoho let angažuje v programu Living Soils Living Together, který je založen na čtyřech klíčových závazcích: regenerace půdy, zmírnění dopadu na klima, zapojení společnosti a posílení postavení zaměstnanců. Společnost Moët Hennessy je hrdá na to, že podporuje rozmanité, spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí pro všechny.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

O společnosti Coravin Inc.

Společnost Coravin, Inc. nabízí první a jedinou globální vinařskou technologii, jejímž posláním je změnit způsob, jakým svět poznává víno. Prostřednictvím našich inovací umožňujeme milovníkům vína, znalcům i profesionálům v oboru, aby změnili způsob, jakým víno ochutnávají, podávají, pijí, prodávají a uvádějí na trh. Oceňované systémy Coravin pro uchovávání vína umožňují nalévat jakékoli víno v jakémkoli množství a zachovat vlastnosti nevypitého množství v láhvi po dobu týdnů, měsíců nebo dokonce let.

Společnost Coravin působí ve více než 60 zemích a spotřebitelé ji mohou najít na pultech předních maloobchodních prodejců (například Bloomingdale's, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles), v nejlepších obchodech s vínem a v některých z nejlepších světových vinařských programů v restauracích a společenských klubech po celém světě. Další informace najdete na www.coravin.com.

Pijte zodpovědně

