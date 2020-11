Společnost Cra-Z-Art otevírá pobočku pro mezinárodní prodej v Evropě

Kancelář bude mít sídlo v anglickém Manchesteru a povede ji zkušený odborník na prodej Oliver Williams.

RANDOLPH, New Jersey, 10. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Cra-Z-Art, přední výrobce a jednička v oblasti hraček, které frčí, sad pro tvoření, puzzlí a školních potřeb, dnes oznámila, že otevírá svou první pobočku pro mezinárodní prodej v anglickém Manchesteru. Společnost povede zkušený specialista s dlouholetými zkušenostmi z prodeje Oliver Williams, který vstoupil do firmy v červenci. Oznámení je součástí úsilí společnosti o stabilní mezinárodní rozvoj a nová pobočka pomůže podpořit a rozvíjet nové i stávající obchodní vazby.

Pobočka společnosti Cra-Z-Art situovaná v centru Manchesteru se bude zabývat všemi aspekty mezinárodního prodeje, marketingu, a administrativy. V předváděcích prostorech bude představeno více než 200 speciálně vybraných produktů, směsice aktuálních titulů, nejoblíbenějších evergreenů, licencovaných i nelicencovaných produktů a materiály pro učební aktivity v oblasti přírodních a technických oborů (STEM), jejichž společným jmenovatelem je kreativní hra s představivostí.

Společnost Cra-Z-Art, se sídlem ve Spojených státech amerických, vyrábí a prodává po celém světě takové oblíbené herní tituly jako sady pro tvoření Arts and Crafts, skládačky Kodak Jigsaw Puzzles, výtvarné potřeby, potřeby pro tkaní a korálkování Cra-Z-Loom, modelovací hmoty Softee Dough, sady pro výrobu opravdové cukrové vaty, sady pro aktivity Shimmer 'n Sparkle Girls a potřeby pro výrobu slizů Nickelodeon. Produkty jsou nabízeny jak v maloobchodní síti, tak speciálních obchodech. Společnost rovněž prodává své produkty na internetových stránkách www.cra-z-art.com .

Společnost Cra-Z-Art založil v roce 2008 Lawrence Rosen, příslušník třetí generace podnikatelů v oblasti výroby hraček s mnohaletými zkušenostmi v tomto odvětví. Je známý jako muž s vášní pro kreativitu a nápady v oblasti obalů. Po úspěšném vedení bývalé rodinné společnosti na výrobu hraček, si Larry uvědomil, že nemůže zůstat mimo obor, který miluje, takže založil společnost Cra-Z-Art. Jeho rodina se věnuje průmyslu výroby hraček už více než 97 let. Společnost se rychle rozvíjela, stala se jedničkou v oblasti trendy hraček a školních potřeb. Celkově získal Rosen z prodeje hraček v průběhu své oslnivé kariéry miliardy dolarů. V mezinárodním měřítku již společnost Cra-Z-Art navázala celou řadu silných partnerství v oblasti distribuce a tento počin představuje další investici. Společnost Cra-Z-Art bude nabízet mezinárodním zákazníkům konsolidaci všech značek pod jednou střechou. Položky budou nabízeny za nejlepší ceny bez omezení ve formě minimálních objednávek.

„Jsme velmi rádi, že budeme otevírat naši novou pobočku pro mezinárodní prodej a showroom v anglickém Manchesteru, který je pro mnoho našich klíčových strategických partnerů blízko. Evropská pobočka bude podporovat rozvoj mnoha značek v portfoliu společnosti Cra-Z-Art. Naší snahou je silně podporovat maloobchodní prodejce a distribuční partnery. Založení trvalé základny v Evropě je znamením našeho úsilí o rozvoj našeho mezinárodního trhu. Oliverovo nadšení, jeho ohromné zkušenosti s výrobou hraček, znalost mezinárodního trhu a náhled bývalého majitele značky a ředitele, představují skvělou posilu našeho týmu. Jsme velmi rádi, že se k nám připojil a věříme, že společně pomůžeme společnost Cra-Z-Art posílit v mezinárodním měřítku," řekl Rosen.

„Podepisujeme více mezinárodních licenčních smluv a dodáváme různorodější moderní produkty než kdy dříve, podpora našich zahraničních partnerů prostřednictvím obětavého týmu mezinárodního prodeje a marketingu rozšíří naše podnikání a vytvoří nové příležitosti. Jako jedna z předních světových značek v oblasti umění a řemesel, pomůcek, papírenských potřeb, puzzlí a licencovaných i nelicencovaných produktů, myslíme, že můžeme mnoho nabídnout. Založení stálé pobočky v Evropě je důkazem našeho úsilí, které věnujeme podpoře rozvoje našeho mezinárodního trhu," dodala Nellie Mahabir, generální ředitelka společnosti Cra-Z-Art.

Své jmenování viceprezidentem mezinárodního prodeje Oliver Williams komentoval : „Jak se příležitosti objevují, tak lepší než tahle přijít nemůže! Sleduji, jak společnost Cra-Z-Art uvádí na trh jeden skvělý produkt za druhým. Rychlost proniknutí na trh, kvalita produktů a rozsah nabídky společnosti Cra-Z-Art byla vždycky obdivuhodná. Poté, co jsem vstoupil do firmy, mohu sledovat všudypřítomnou energii a vášeň napříč celou společností od Larryho a Nellie přes všechny týmy a oddělení, které společně vytvářejí společnost Cra-Z-Art. Cítím jak pokoru, tak vzrušení, že mám příležitost pracovat s tak schopným týmem a nemohu se dočkat, až budu moci přispět k úspěchu společnosti Cra-Z-Art i jejích partnerů."

Pobočka v anglickém Manchesteru je v současné době zahajuje obchody.

O společnosti CRA-Z-ART

Společnost CRA-Z-ART , se sídlem ve městě Randolph v americkém státě New Jersey, nabízí originální, kreativní a vzrušující aktivity, hračky, potřeby pro výtvarnou výchovu a školní potřeby, které frčí. Manažerský tým firmy CRA-Z-ART má více než 120 let zkušeností s navrhováním, výrobou a prodejem papírenského zboží, hraček a dalších produktů pro aktivní zábavu. Ve firmě CRA-Z-ART rozumíme potřebám maloobchodníků i tužbám našich zákazníků. Každý den naplňujeme naše poslání „Kreativita za všech okolností - Always Creative!" Více informací najdete na webové stránce www.cra-z-art.com .

