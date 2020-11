Společnost Discovery Life Sciences rozšířila své centrum PacBio, které se tak stává jednou z největších komerčních laboratoří na světě nabízejících čtení dlouhých sekvencí lidského genomu

Discovery si tak upevňuje svou pozici jedničky v oblasti čtení dlouhých sekvencí lidského genomu a vytvořila nejrozsáhlejší nabídku služeb v oblasti čtení krátkých i dlouhých sekvencí

HUNTSVILLE, Alabama, 4. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), světová jednička lídr v oblasti řešení pro odběr a vyšetřování biologických vzorků a přední poskytovatel genomických, buněčných a imunohistochemických služeb (IHC), oznámila, že rozšířila své centrum PacBio HudsonAlpha Discovery™ zakoupením systémů Sequel® II. Tyto nové systémy jsou založeny na sekvenovací technologii Single Molecule, Real-Time (SMRT®) a umožňují tzv. HiFi čtení, tedy vysoce přesné čtení dlouhých sekvencí lidského genomu a současně jsou kompatibilní s nejnovějšími aplikacemi laboratoří PacBio pro Hi-Fi sekvenování.

Díky této investici se Discovery stává jedním z největších komerčních poskytovatelů služeb nové generace v oblasti čtení dlouhých sekvencí lidského genomu, vývoje a klinického výzkumu; navíc disponuje kapacitou a prokazatelnými zkušenostmi s velkými projekty, včetně výzkumného programu Národního institutu zdraví (National Institues of Health, USA) s názvem „All of Us". HudsonAlpha Discovery je bioinformatická a sekvenovací laboratoř firmy Discovery Life Science, která nabízí sadu technologií pro čtení dlouhých i krátkých sekvencí lidského genomu, včetně řetězců se specifickým vláknem. Kromě toho nabízíme platformy Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chromium a Oxford Nanopore a také optické mapování a algoritmy pro detekci odchylek.

Čtení dlouhých sekvencí lidského genomu zvyšuje šanci na detekci odchylek během celého sekvenování genomu, komplexně mapuje složité oblasti genomu, identifikuje transkripční izoformy a objasňuje složité prvky způsobující onemocnění, jako jsou opakované expanze a strukturální variace, které technologie pro čtení krátkých sekvencí genomu nezaznamenají. Tyto výhody vedou k širší adopci technologií pro čtení dlouhých sekvencí genomu, a to zejména v onkologii. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka škálovatelnými, cenově dostupnými řešeními, poskytuje nyní Discovery rozšířené služby pro čtení dlouhých sekvencí lidského genomu, které jsou navíc integrovány s naší komplexní platformou pro odběr a vyšetřování biologických vzorků, sekvenování, čtení krátkých sekvencí lidského genomu, izolace nukleových kyselin, IHC a službami v oblasti průtokové cytometrie.

„Centrum HudsonAlpha Discovery má skvělou příležitost uspokojit rostoucí poptávku po čtení dlouhých sekvencí lidského genomu a zkvalitnit diagnostický výzkum, podpořit rozvoj onkologie a farmakologie," řekl Dr. Shawn Levy, Ph. D., vědecký ředitel firmy Discovery Life Sciences. „Naše odborné znalosti jsou zaměřeny na vysoce výkonné sekvenování, optimalizaci pracovní zátěže a vývoj špičkových analytických kanálů na podporu rozsáhlých globálních programů klinického testování."

„Ve společnosti PacBio je nám ctí, že můžeme podpořit centrum HudsonAlpha Discovery, předního poskytovatele sekvenčních služeb, při rozšiřování jeho kapacit pro HiFi sekvenování a pomoci mu uspokojit rostoucí poptávku po sekvenování dlouhých úseků lidského genomu," řekl Chris Siepert, viceprezident pro prodej a podporu pro Ameriku a Evropu ve společnosti PacBio. „Těšíme se na další prohlubování naší spolupráce se společností Discovery, abychom podpořili vývoj celé řady aplikací pro Hi-Fi sekvenování a metod genetické analýzy, které nám pomohou pokročit ve výzkumu souvisejícím s diagnostikou a léčbou nemocí, včetně rakoviny."

O společnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je světová jednička v oblasti odběru, analýzy a distribuce biologických vzorků a přední poskytovatel služeb pro farmaceutický, biotechnologický a diagnostický sektor. Laboratoř HudsonAlpha Discovery je globální divizí firmy Discovery pro sekvenování a bioinformatiku, která využívá ty nejmodernější technologie pro výzkum genomu a pomáhá podporovat klinický výzkum a objevovat nová léčiva. Tým společnosti Discovery uplatňuje inovativní a poradenský přístup vůči svým zákazníkům a umožňuje jim překonávat překážky a rychleji dosahovat očekávaných cílů. Jsme Věda k vašim službám (Science at your ServiceTM)! Další informace získáte na webové stránce dls.com.



