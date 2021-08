Společnost Dole Sunshine plní globální příslib s výhledem na rok 2025

Rok po puštění společnost Dole hlásí, že plní svůj příslib „Slunce pro všechny - změna pro lidi, planetu a prosperitu

SINGAPUR, 12. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Dole Sunshine Company* dnes zveřejnila svou první zprávu Sunshine for All™ Progress Report, a sice rok po oznámení příslibu „The Dole Promise". Šestibodový slib vede společnost založenou před 170 lety k tomu, aby zlepšila přístup k udržitelné výživě, snížila množství potravinového odpadu, plastů v obalech a emisí uhlíku a zvýšila hodnotu pro zúčastněné strany.

Zpráva podrobně popisuje kroky, které společnost Dole podnikla v uplynulém roce, a také to, jak bude pokračovat v úsilí o dosažení ambiciózních cílů stanovených ve slibu. První rok byl zaměřen na stanovení referenčních hodnot, vytvoření strategických partnerství a opatření a investic do výzkumu a vývoje, inovací a spotřebitelského průzkumu.

„Změna začíná převzetím odpovědnosti za vlastní činy a první krok je nejtěžší," řekl Pier Luigi Sigismondi, prezident skupiny potravin a nápojů společnosti Dole Sunshine Company. „Věříme, že máme potenciál vybudovat lepší budoucnost, a už v prvním roce jsme viděli výsledky. S výhledem do budoucna můžeme více přispívat k lepší výživě lidí, zlepšovat se eliminací odpadů a dosažením uhlíkové neutrality a pomáhat vytvářet prosperitu poskytováním sdílené hodnoty pro všechny zúčastněné strany."

Lidé, planeta a prosperita

V červnu 2020 se společnost Dole zavázala zpřístupnit výživné potraviny 1 miliardě lidí, do roku 2025 dosáhnout nulových ztrát ovoce a nulových plastových obalů na bázi fosilních paliv a do roku 2030 dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku. První ukazatele naznačují, že navzdory celosvětové pandemii se společnosti Dole podařilo dosáhnout pokroku v kritických oblastech svého hodnotového řetězce a ovlivnit situaci na celém světě.

„Podnikání může znamenat změnu k lepšímu. Výzvy, které před námi stojí, jsou sice náročné, ale věděli jsme, že prvním krokem při hledání řešení musí být zajištění pořádku u nás doma," řekl Christian Wiegele, prezident skupiny čerstvých produktů společnosti Dole Sunshine Company. Ale také víme, že to sami nezvládneme. Proto se zabýváme prioritami slibu Dole a zaměřujeme se na inovace, řešení a partnery, kteří nám pomohou dosáhnout našich cílů."

Lidé: Udržitelná výživa

Za poslední rok zkonzumovalo výrobky společnosti Dole více než půl miliardy lidí na celém světě1. Společnost pokračuje v práci na odstranění zpracovaného cukru ze svého portfolia potravin a nápojů a místo něj používá přírodní ingredience, které zákazníci očekávají. Díky změně složení a inovacím dnes 47 % portfolia výrobků této značky neobsahuje žádný rafinovaný cukr, což představuje zlepšení oproti roku 2019.

A společnost Dole věří, že nestačí jen nabízet výživné potraviny. S cílem zlepšit znalosti o výživě a povědomí o ní, zavádí organizace principy tzv. Clean Labeling, pořádá programy jako Sunshine for All Cities, který nabízí kulinářské umění, základní kurzy výživy a přístup k cenově dostupným produktům, a investuje do vzdělávání spotřebitelů prostřednictvím kampaní jako Malnutrition Labels.

Planeta: Snížení množství odpadu a dopad provozu společnosti Dole na planetu

Výrobky společnosti Dole jsou závislé na vysoce kvalitních obalech, a proto vyžadují inovativní řešení, která chrání planetu. Společnost Dole hodlá v roce 2022 ze svých sáčků a obalů Fruit Bowls(R) začít odstraňovat plasty na bázi fosilních paliv a používat udržitelné alternativy, jako je papír nebo celulóza, a nálepky na bázi kyseliny polymléčné (PLA) pro čerstvé ovoce. A v Jižní Koreji zavedla společnost Dole papírové pásky na banány, čímž se přiblížila svému cíli nulového používání plastových obalů na bázi fosilních paliv.

Aby společnost Dole dosáhla svého cíle nulových ztrát ovoce a nulových čistých emisí uhlíku, urychlila inovace a investice. Od roku 2019 došlo ke snížení emisí uhlíku o 12 % v rámci celosvětových operací a 34 % energie spotřebované v roce 2020 bylo nakoupeno nebo vyrobeno z obnovitelných zdrojů. A díky vyhodnocování způsobů recyklace takzvaného „ošklivého" ovoce může být přibližně 80 % potenciálních ztrát ovoce společnosti Dole Thailand v roce 2021 znovu využito. Do roku 2025 tato hodnota bude činit 100 %.

Prosperita: Pozitivní dopad pro všechny zúčastněné strany

Vzájemně závislé přísliby společnosti Dole jsou zásadní pro vytváření sdílené hodnoty pro všechny - zaměstnance, zákazníky, akcionáře a planetu, což vyžaduje spolupráci nejen s vlastními lidmi, ale i se zainteresovanými stranami v celém hodnotovém řetězci.

Například společnost Dole nedávno oznámila své globální partnerství s ESG, jedinečnou alianční platformou poskytovatelů služeb v oblasti obnovitelných zdrojů energie, která společnosti Dole umožní do roku 2030 dosáhnout svých cílů v oblasti 100 % obnovitelných zdrojů energie ve všech zpracovatelských závodech. Kromě toho společnost Dole spolupracovala se společností Solidaridad s cílem naučit zemědělce dovednostem, které potřebují k tomu, aby mohli více pěstovat a vydělávat a zároveň chránit půdu, což dále přispívá k jejich živobytí a blahobytu.

Začátkem letošního roku společnost Dole také spustila fond Sunshine for All™ na podporu dalších strategických partnerství a investic. Roční fond ve výši 2 milionů USD spolupracuje s inovátory, začínajícími podniky a progresivními partnery s cílem naplnit slib společnosti Dole v klíčových oblastech výživy, materiality, poradenství a implementace a pomohl tak dosáhnout cílů společnosti.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte DoleSunshine.com a stáhněte si zprávu zde. K dispozici jsou také veškeré podrobnosti o slibu společnosti Dole a Fondu Sunshine for All.

* O společnosti Dole Sunshine Company

Název Dole Sunshine Company se používá k vyjádření globálních zájmů a společného úsilí společností Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods a Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company není skutečný podnikatelský subjekt a nepůsobí jako takový v žádné zemi ani regionu. Více informací o Dole Sunshine Company, najdete na DoleSunshine.com.

O slibu Dole

V červnu 2020 vyhlásila společnost Dole Asia Holdings slib Dole, jehož tři pilíře se týkají výživy, udržitelnosti a vytváření sdílené hodnoty.

Lepší pro lidi: Přístup k udržitelné výživě pro 1 miliardu lidí do roku 2025, přechod na nulový obsah zpracovaného cukru ve všech výrobcích Dole do roku 2025.

Lepší pro planetu: nulové ztráty ovoce z farem Dole na trh do roku 2025, nulové plastové obaly na bázi fosilních paliv do roku 2025, nulové čisté emise uhlíku v provozech Dole do roku 2030.

Lepší pro všechny zúčastněné: Společnost Dole bude i nadále pozitivně ovlivňovat všechny zemědělce, komunity a lidi pracující pro společnost Dole - prostřednictvím svého závazku k rovným příležitostem, mzdám odpovídajícím životnímu prostředí a stále se zvyšující úrovni bezpečnosti, výživy a pohody. Společnost také usiluje o prosazování lidských práv v rámci přímých operací a dodavatelských řetězců budováním kultury transparentnosti a odpovědnosti.

1Studie Ipsos, červenec 2021

