Společnost Dole založila inovativní fond na podporu trvalé udržitelnosti v oblasti kvalitního stravování

Tento globální fond pomůže této globální značce naplnit její příslib

SINGAPUR, 19. února 2021 /PRNewswire/ -- Pouhých šest měsíců poté co firma Dole Asia Holdings a její sesterské společnosti představily světu svůj příslib The Dole Promise se nyní snaží šířit povědomí o trvalé udržitelnosti v oblasti kvalitního stravování. Za tímto účelem vznikl fond Sunshine for All™, do které firma každý rok vloží částku 2 milionů dolarů na podporu globálních strategických partnerství a inovací v kriticky důležitých oblastech, jako jsou trvalá udržitelnost, dostupnost potravin a hospodaření s odpady. Tento fond byl představen spolu s krátkým filmem The Growing Distance, který upozorňuje na kritické problémy, jež firma považuje za největší překážky dostupnosti kvalitní výživy pro všechny.