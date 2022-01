Společnost Eastman investuje až 1 miliardu dolarů do urychlení oběhového hospodářství vybudováním největšího zařízení na molekulární recyklaci plastů ve Francii

PAŘÍŽ, 17. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eastman (NYSE:EMN) Mark Costa dnes ráno společně oznámí plán společnosti Eastman investovat až 1 miliardu dolarů do zařízení na molekulární recyklaci plastů ve Francii. Toto zařízení by dokázalo pomocí technologie renovace polyesteru společnosti Eastman recyklovat ročně až 160 000 tun těžko recyklovatelného plastového odpadu, který se nyní spaluje.

Zmíněná investice by umožnila ročně zrecyklovat takové množství plastového odpadu, které by 2,5krát zaplnilo národní fotbalový stadion Stade de France, a to za současné výroby materiálu v panenské kvalitě s výrazně nižší uhlíkovou stopou. Společnost Eastman je tímto největším investorem letošní akce „Choose France (Zvolte si Francii)", která se zaměřuje na přivedení zahraničních investic do Francie.

Vícefázový projekt recyklačního zařízení zahrnuje jednotky pro přípravu směsného plastového odpadu ke zpracování, jednotku pro depolymerizaci odpadu metanolýzou a polymerační linky vyrábějící nejrůznější prvotřídní materiály pro speciální, obalové a textilní aplikace. Společnost Eastman rovněž plánuje zřídit inovační centrum pro molekulární recyklaci, které by Francii umožnilo udržet si vedoucí pozici v oběhovém hospodářství. Toto inovační centrum by sloužilo k rozvíjení alternativních recyklačních metod a aplikací s cílem omezit spalování plastového odpadu a těžbu fosilních surovin. Recyklační závod společně s inovačním centrem by měly být spuštěny do roku 2025, zaměstnat asi 350 lidí a vytvořit dalších 1500 nepřímých pracovních míst v oblasti recyklace, energetiky a infrastruktury.

Oběhové hospodářství představuje klíč k řešení globální krize plastového odpadu, která je středem pozornosti ve Francii i v celé Evropě. Dlouhodobé partnerství Francie se společností Eastman přispěje prostřednictvím snížení emisí uhlíku a podpory oběhového hospodářství k dosažení cílů EU v oblasti udržitelnosti. Uznáním zásadní role molekulární recyklace a podporou investic do inovací prokázala Francie nesmírné vůdčí schopnosti.

Projekt společnosti Eastman získal také podporu působivého seznamu globálních značek, které sdílejí její odhodlání řešit světový problém s plastovým odpadem a považují molekulární recyklaci za klíčový nástroj k dosažení cirkularity. V jeho čele stojí společnosti LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal a Danone , které podepsaly prohlášení o záměru uzavřít víceleté smlouvy o dodávkách z tohoto zařízení.

Osvědčená technologie renovace polyesteru společnosti Eastman zajišťuje skutečnou cirkularitu pro obtížně recyklovatelný plastový odpad, který dnes zůstává v lineárním hospodářství. Takový materiál se obvykle spaluje, protože jej buď nelze mechanicky recyklovat, nebo při zpracování stávajícími technologiemi dochází k downcyklaci. Nyní však můžeme tento obtížně recyklovatelný materiál rozložit na jednotlivé molekulární stavební prvky a znovu sestavit do podoby prvotřídních materiálů bez jakýchkoli kompromisů ve výkonu. S technologií renovace polyesteru společnosti Eastman, která je po každém životním cyklu vrací znovu do výroby, získávají suroviny potenciálně neomezenou hodnotu. Přirozená efektivita této technologie společně s obnovitelnými zdroji energie, dostupnými ve Francii, umožňují výrobu surovin s až 80% snížením emisí skleníkových plynů oproti tradičním metodám.

„Urychlení přechodu na oběhové hospodářství patří mezi hlavní výzvy nadcházejících let. Významná investice společnosti Eastman ve Francii dokazuje ochotu naší země přijmout inovativní technologie, které nám pomohou naplnit naše ekologické a ekonomické ambice prostřednictvím revoluce v kapacitách naší země pro recyklaci plastů," uvedla francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Barbara Pompiliová. „Francie vždy stála v čele tohoto záměru a společně s firmou Eastman nyní získává prostředky k uskutečnění svých ambiciózních plánů v oblasti recyklace plastů, stanovených pro rok 2025. Velice nás těší, že máme možnost přivítat společnost se 100letou historií inovací v globálním měřítku a více než 30 lety zkušeností s molekulární recyklací."

Agnès Pannier-Runacherová, francouzská zástupkyně ministra průmyslu, uvedla: "Celosvětový projekt společnosti Eastman umožní Francii zaujmout pozici evropského lídra v oblasti nových technologií recyklace a obnovy plastového odpadu. Tato investice je výsledkem ambiciózního přístupu k přetváření průmyslu, které vláda uskutečňuje od roku 2017 a díky němuž se Francie od roku 2018 stala nejatraktivnější zemí pro průmyslové projekty v Evropě. S tímto projektem, který je zároveň důležitým krokem pro naši suverenitu, získáváme prostředky k dosažení našich ambicí v oblasti ekologické transformace a vytváříme udržitelná pracovní místa ve výrobě, infrastruktuře a energetice. Těšíme se na další rozvíjení partnerství se společností Eastman."

"Investice ve Francii je významným krokem vpřed v rámci strategie společnosti Eastman pro urychlení oběhového hospodářství na celém světě. Společnost Eastman je hrdá na to, že může jako partner francouzské vlády aktivně přispívat k odvážným závazkům Francie a EU," uvedl Costa. "Francie tímto prokázala svůj závazek k dosažení udržitelné budoucnosti a společnost Eastman si stanovila podobné ambiciózní cíle v oblasti uhlíkového a oběhového hospodářství. Naše dnešní oznámení se stalo skutečností díky podpoře prezidenta Macrona, francouzské vlády a její agentury Business France, jejichž působivě pilná práce tento rozsáhlý, komplexní projekt umožnila a motivovala. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci a nabízíme nezbytné inovace pro recyklaci plastového odpadu a ochranu naší planety pro budoucí generace.

"Plán vybudovat ve Francii největší světové zařízení na recyklaci plastů je důležitou součástí naší celkové strategie oběhového hospodářství," dodal Costa. "Dnešní zpráva je klíčovým milníkem na cestě ke splnění našeho závazku. V následujících měsících pak očekáváme dosažení dalších milníků, včetně dohod ohledně zabezpečení plastového odpadu jako vstupní suroviny našeho zařízení, zajištění vládních pobídek a rozhodnutí o umístění závodu."

O společnosti Eastman: Globální společnost pro výrobu speciálních materiálů Eastman byla založena v roce 1920 a široké portfolio jejích produktů najdeme v mnoha předmětech denní potřeby. Firma Eastman spolupracuje se zákazníky na dodávkách inovativních výrobků a řešení pro zlepšení materiální stránky života při zachování závazku bezpečnosti a udržitelnosti. Růstový model společnosti založený na inovacích využívá prvotřídní technologické platformy, hluboké zapojení zákazníků a diferencovaný vývoj aplikací k budování vedoucí pozice na atraktivních koncových trzích, jako je doprava, výstavba a stavebnictví a spotřební zboží. Jako globálně inkluzivní a rozmanitá společnost zaměstnává Eastman asi 14 000 osob z celého svět a svým zákazníkům poskytuje služby ve více než 100 zemích. Společnost dosahuje tržeb ve výši přibližně 10 miliard USD a sídlí v Kingsportu ve státě Tennessee v USA. Další informace najdete na stránkách eastman.com/france .

